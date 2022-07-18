 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин назвал снижение бедности в России основной целью правительства
Мир
Захарова ответила на слова Трасс о готовности «осадить» Лаврова
Мир
Силы ДНР взяли Авдеевку в полукольцо
Общество
H&M с 1 августа начнет открывать магазины в России для распродажи
Экономика
«Газпром» сообщил о новом рекорде объема поставок газа в Китай по «Силе Сибири»
Интернет
Суд назначил Google новый оборотный штраф в 21 млрд рублей
Мир
Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны после ее поражения
Мир
Чехия выступила за пересмотр основ отношений России и Евросоюза
Мир
Северск перешел под контроль сил ЛНР
Мир
Пассажирский самолет разбился в Сомали
Мир
Басурин оценил сроки полного освобождения территории Донбасса
/

Свободные отношения: РГГУ начал переход к автономному статусу

Как изменения отразятся на стоимости обучения и зарплатах преподавателей
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилась информация о возможной приватизации Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). По информации, появившейся в СМИ, вуз намерен выйти из подчинения профильному министерству и поднять цены на обучение. Ректор РГГУ Александр Безбородов опроверг эти данные, но подтвердил, что учреждение готовится перейти к автономному статусу. Что это значит и как повлияет на студентов и преподавателей — в материале «Известий».

Что значит автономный статус вуза

Последний звоночек: хакеры пытаются сорвать приемную кампанию в вузы
Чем это угрожает абитуриентам и какие сайты пострадали

Автономный статус РГГУ позволит государству не нести перед вузом субсидиарную ответственность, а руководство учреждения сможет свободно распоряжаться имуществом и, вероятно, поднимет цены на обучение, рассказал СМИ компетентный источник. Читателям напомнили и о «фактической приватизации РГГУ под личным руководством [бывшего ректора и одного из акционеров «ЮКОСа»] Леонида Невзлина» в 2000-х годах. В 2003 году «ЮКОС» в самом деле объявил о намерении вложить в университет $100 млн — по 10 млн в год в течение 10 лет, однако речь шла лишь о финансовой поддержке. Компания успела выдать вузу несколько грантов, зарплаты преподавателей выросли, но РГГУ остался государственным. Всю обещанную сумму выделить не удалось: уже в 2007 году «ЮКОС» объявил себя банкротом.

Но вуз все же намерен получить больше свободы: ректор РГГУ Александр Безбородов заявил, что университет действительно планирует перейти к автономии, однако не собирается дистанцироваться от Минобрнауки. «Начался процесс изменения типа учреждения из бюджетного в автономное. Этот процесс только начался. Это никак не связано с выходом из подчинения. Такие вещи никакого отношения к действительности не имеют», — сказал он «Известиям».

В пресс-службе вуза в ответ на запрос издания уточнили, что РГГУ намерен сменить статус в полном соответствии с законом, а условия обучения останутся прежними.

Свободные отношения
Студенты занимаются в библиотеке
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«В России 30 ведущих вузов являются автономными государственными образовательными учреждениями: это все федеральные университеты, часть национальных исследовательских университетов, обычные вузы, например РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет Петра Великого, а также вузы, не подведомственные Минобрнауки России, например ВШЭ, МГИМО, МИИТ», — подчеркнули в образовательном учреждении. «Известия» направили запрос в Минобрнауки, но в ведомстве не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Охрана в порядке: в вузах хотят готовить специалистов по борьбе с терроризмом
Как и кого будут защищать новые профессионалы в этой области

Автономный статус — конкретный юридический термин, хотя по сути вся российская высшая школа позиционируется как автономная: например, вузы могут сами выбирать ректора (кроме МГУ и СПбГУ). Как пояснил «Известиям» директор Национального центра профессионально-общественной аккредитации, д.т.н. Владимир Наводный, Гражданским кодексом РФ предусмотрены три вида учреждений: государственные, муниципальные и частные. Первые два в свою очередь могут быть казенными, бюджетными и автономными».

— Автономное учреждение имеет большую самостоятельность в принятии управленческих решений — в расходовании средств, в управлении персоналом, в распоряжении доходами и расходами от предпринимательской деятельности. Кроме того, такое учреждение имеет возможность распоряжения имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности без согласия учредителя, — отметил он.

Наводный подчеркнул, что закон об образовании в равной степени распространяется на все образовательные организации независимо от их организационно-правовой формы, то есть они все равно остаются подведомственными правительству.

Зачем РГГУ меняет формат

Точная подача: как поступить в вуз через «Госуслуги»
Суперсервис расширил возможности для абитуриентов

В автономном статусе есть и плюсы, и минусы, считает директор Института психолого-экономических исследований, д.э.н., профессор Александр Неверов.

— Этот статус дает больше свободы в финансовом планировании, управлении имуществом и деятельности, а также более гибкие форматы развития вуза. Но при этом и налагает большую ответственность на руководство вуза, поскольку требует от него более эффективной и продуманной организационной и экономической стратегии. Для вузов, которые хотят идти по своей оригинальной программе развития, статус дает большие преимущества, для середнячков же чреват экономической неэффективностью, — пояснил он «Известиям».

Неверов добавил, что РГГУ всегда был особым вузом, и автономность должна дать ему возможность развиваться по оригинальной модели и более адаптивно реагировать на вызовы перед образованием и наукой, что сложнее делать в статусе бюджетного учреждения.

Свободные отношения
Фото: ТАСС/Стоян Васев

Эксперты назвали сомнительной и информацию о подорожании стоимости обучения. По мнению Неверова, на студентах и преподавателях переход на автономный статус не должен отразиться никак.

Приемное разделение: сколько выпускников поступят на «бюджет» в вузы
В Минобрнауки рассказали об основных правилах и новшествах для абитуриентов-2022

— В перспективе он может даже дать возможность для роста доходов профессорско-преподавательского состава. В дальнейшем и реальная эффективность работы должна будет вырасти, а значит, работать придется на совесть. Думаю, в РГГУ так все и делают, поэтому это не должно быть новостью. Проблемы возникнут, только если эффективность управления, планирования и работы не вырастет, а снизится. Тогда автономный статус быстро сделает это очень заметным.

С ним соглашается Владимир Наводный. Он отметил, что более двух третей студентов РГГУ обучается на коммерческой основе, поэтому смена организационной формы не должна повлиять на финансовую стабильность вуза.

— Для самих студентов эти изменения не должны оказать негативного влияния, так как процесс обучения регламентируется «Законом об образовании в РФ» независимо от организационной формы образовательной организации. Это касается и содержания образовательных программ, — сказал он в беседе с «Известиями».

Свободные отношения
Первый учебный день
Фото: ТАСС/Natalia Chernohatova

Что меняется для вуза изнутри при переходе из бюджетной формы к автономной, рассказывал проректор НИУ ВШЭ Борис Рудник в 2011-м, когда школа официально получила этот статус. «Будучи бюджетным учреждением, Вышка финансировалась по смете и использовала свои средства в соответствии с этой сметой: столько-то должно быть израсходовано на заработную плату, столько-то — на оплату коммунальных услуг, столько-то — на оплату услуг связи и так далее. Переброска средств из одной расходной статьи в другую строго ограничивалась учредителем. Автономное же учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно в соответствии с разработанным финансовым планом их расходует, то есть сам университет, как в нашем случае, планирует использование своих денег (как заработанных, так и полученных из бюджета) без вмешательства учредителя, без сметы расходов», — объяснял он.

Балльный сезон: о чем стоит знать к началу приемной кампании
С какими сложностями чаще сталкиваются абитуриенты и как отстаивать свои права

Рудник отмечал, что вуз в автономном статусе может создавать свои коммерческие учреждения и привлекать кредиты, но сам переход требует времени и многих изменений, по большей части формальных. Ректор РГГУ Александр Безбородов не смог сказать, сколько продлится процесс перехода, но заверил, что качество обучения не ухудшится. Нужен ли университету такой статус, каждое учреждение с 2007 года может решить самостоятельно.

РГГУ был учрежден в 1991 году на базе Московского государственного историко-архивного института (МГИАИ), а тот в свою очередь — в 1930-м. Несколько лет столичный вуз подчинялся непосредственно Главархиву, а затем был передан Министерству высшего образования СССР. В состав РГГУ влился и Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского, чье здание на Миусской площади он теперь занимает.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022