Свободные отношения: РГГУ начал переход к автономному статусу

В Сети появилась информация о возможной приватизации Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). По информации, появившейся в СМИ, вуз намерен выйти из подчинения профильному министерству и поднять цены на обучение. Ректор РГГУ Александр Безбородов опроверг эти данные, но подтвердил, что учреждение готовится перейти к автономному статусу. Что это значит и как повлияет на студентов и преподавателей — в материале «Известий».

Что значит автономный статус вуза

Автономный статус РГГУ позволит государству не нести перед вузом субсидиарную ответственность, а руководство учреждения сможет свободно распоряжаться имуществом и, вероятно, поднимет цены на обучение, рассказал СМИ компетентный источник. Читателям напомнили и о «фактической приватизации РГГУ под личным руководством [бывшего ректора и одного из акционеров «ЮКОСа»] Леонида Невзлина» в 2000-х годах. В 2003 году «ЮКОС» в самом деле объявил о намерении вложить в университет $100 млн — по 10 млн в год в течение 10 лет, однако речь шла лишь о финансовой поддержке. Компания успела выдать вузу несколько грантов, зарплаты преподавателей выросли, но РГГУ остался государственным. Всю обещанную сумму выделить не удалось: уже в 2007 году «ЮКОС» объявил себя банкротом.

Но вуз все же намерен получить больше свободы: ректор РГГУ Александр Безбородов заявил, что университет действительно планирует перейти к автономии, однако не собирается дистанцироваться от Минобрнауки. «Начался процесс изменения типа учреждения из бюджетного в автономное. Этот процесс только начался. Это никак не связано с выходом из подчинения. Такие вещи никакого отношения к действительности не имеют», — сказал он «Известиям».

В пресс-службе вуза в ответ на запрос издания уточнили, что РГГУ намерен сменить статус в полном соответствии с законом, а условия обучения останутся прежними.

Свободные отношения Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«В России 30 ведущих вузов являются автономными государственными образовательными учреждениями: это все федеральные университеты, часть национальных исследовательских университетов, обычные вузы, например РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет Петра Великого, а также вузы, не подведомственные Минобрнауки России, например ВШЭ, МГИМО, МИИТ», — подчеркнули в образовательном учреждении. «Известия» направили запрос в Минобрнауки, но в ведомстве не смогли оперативно прокомментировать информацию.

Автономный статус — конкретный юридический термин, хотя по сути вся российская высшая школа позиционируется как автономная: например, вузы могут сами выбирать ректора (кроме МГУ и СПбГУ). Как пояснил «Известиям» директор Национального центра профессионально-общественной аккредитации, д.т.н. Владимир Наводный, Гражданским кодексом РФ предусмотрены три вида учреждений: государственные, муниципальные и частные. Первые два в свою очередь могут быть казенными, бюджетными и автономными».

— Автономное учреждение имеет большую самостоятельность в принятии управленческих решений — в расходовании средств, в управлении персоналом, в распоряжении доходами и расходами от предпринимательской деятельности. Кроме того, такое учреждение имеет возможность распоряжения имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности без согласия учредителя, — отметил он.

Наводный подчеркнул, что закон об образовании в равной степени распространяется на все образовательные организации независимо от их организационно-правовой формы, то есть они все равно остаются подведомственными правительству.

Зачем РГГУ меняет формат

В автономном статусе есть и плюсы, и минусы, считает директор Института психолого-экономических исследований, д.э.н., профессор Александр Неверов.

— Этот статус дает больше свободы в финансовом планировании, управлении имуществом и деятельности, а также более гибкие форматы развития вуза. Но при этом и налагает большую ответственность на руководство вуза, поскольку требует от него более эффективной и продуманной организационной и экономической стратегии. Для вузов, которые хотят идти по своей оригинальной программе развития, статус дает большие преимущества, для середнячков же чреват экономической неэффективностью, — пояснил он «Известиям».

Неверов добавил, что РГГУ всегда был особым вузом, и автономность должна дать ему возможность развиваться по оригинальной модели и более адаптивно реагировать на вызовы перед образованием и наукой, что сложнее делать в статусе бюджетного учреждения.

Свободные отношения Фото: ТАСС/Стоян Васев

Эксперты назвали сомнительной и информацию о подорожании стоимости обучения. По мнению Неверова, на студентах и преподавателях переход на автономный статус не должен отразиться никак.

— В перспективе он может даже дать возможность для роста доходов профессорско-преподавательского состава. В дальнейшем и реальная эффективность работы должна будет вырасти, а значит, работать придется на совесть. Думаю, в РГГУ так все и делают, поэтому это не должно быть новостью. Проблемы возникнут, только если эффективность управления, планирования и работы не вырастет, а снизится. Тогда автономный статус быстро сделает это очень заметным.

С ним соглашается Владимир Наводный. Он отметил, что более двух третей студентов РГГУ обучается на коммерческой основе, поэтому смена организационной формы не должна повлиять на финансовую стабильность вуза.

— Для самих студентов эти изменения не должны оказать негативного влияния, так как процесс обучения регламентируется «Законом об образовании в РФ» независимо от организационной формы образовательной организации. Это касается и содержания образовательных программ, — сказал он в беседе с «Известиями».

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Что меняется для вуза изнутри при переходе из бюджетной формы к автономной, рассказывал проректор НИУ ВШЭ Борис Рудник в 2011-м, когда школа официально получила этот статус. «Будучи бюджетным учреждением, Вышка финансировалась по смете и использовала свои средства в соответствии с этой сметой: столько-то должно быть израсходовано на заработную плату, столько-то — на оплату коммунальных услуг, столько-то — на оплату услуг связи и так далее. Переброска средств из одной расходной статьи в другую строго ограничивалась учредителем. Автономное же учреждение получает средства единой суммой — субсидией — и самостоятельно в соответствии с разработанным финансовым планом их расходует, т о есть сам университет, как в нашем случае, планирует использование своих денег (как заработанных, так и полученных из бюджета) без вмешательства учредителя, без сметы расходов», — объяснял он.

Рудник отмечал, что вуз в автономном статусе может создавать свои коммерческие учреждения и привлекать кредиты, но сам переход требует времени и многих изменений, по большей части формальных. Ректор РГГУ Александр Безбородов не смог сказать, сколько продлится процесс перехода, но заверил, что качество обучения не ухудшится. Нужен ли университету такой статус, каждое учреждение с 2007 года может решить самостоятельно.

РГГУ был учрежден в 1991 году на базе Московского государственного историко-архивного института (МГИАИ), а тот в свою очередь — в 1930-м. Несколько лет столичный вуз подчинялся непосредственно Главархиву, а затем был передан Министерству высшего образования СССР. В состав РГГУ влился и Московский городской народный университет имени А. Л. Шанявского, чье здание на Миусской площади он теперь занимает.