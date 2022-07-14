Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) начал переход к автономному статусу. Эту информацию «Известиям» 14 июля подтвердил ректор образовательного учреждения Александр Безбородов.

Ранее в этот день агентство Regnum сообщило, что вуз намерен «объявить себя «автономным» и выйти из подчинения государству в лице профильного министерства».

Безбородов же в беседе с «Известиями» заявил, что о выходе из подчинения речи не идет.

«В университете начался процесс изменения типа учреждения из бюджетного в автономное. Этот процесс только начался. Это никак не связано с выходом из подчинения. Такие вещи никого отношения к действительности не имеют», — сказал он.

Ректор не смог сказать, сколько продлится этот процесс, но заверил, что качество обучения в вузе не ухудшится.

Автономные образовательные учреждения в отличие от государственных и муниципальных могут в том числе свободнее распоряжаться имуществом и коммерческими средствами.

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы. В то же время он пояснил, что данный шаг не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры.