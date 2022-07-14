Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Шри-Ланки подал заявление об отставке по электронной почте
Мир
Киев требует от мобилизованных отказываться от прохождения медкомиссии
Экономика
США разрешили связанные с удобрениями и продовольствием транзакции с РФ
Мир
Россия прекратила взаимодействие с Северным советом министров
Общество
РГГУ начал переход к автономному статусу
Политика
Президент Италии отказался принять отставку премьер-министра Драги
Общество
Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах погранпоста
Мир
ЕС одобрит военную помощь Украине на €500 млн
Экономика
СДЭК выступил против запрета на въезд европейских фур в Россию
Экономика
Путин подписал закон об отмене НДФЛ при продаже золота
Мир
Латвия запретила поставки газа из России с 2023 года
Сюжет:

РГГУ начал переход к автономному статусу

0
Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) начал переход к автономному статусу. Эту информацию «Известиям» 14 июля подтвердил ректор образовательного учреждения Александр Безбородов.

Приемное разделение: сколько выпускников поступят на «бюджет» в вузы
В Минобрнауки рассказали об основных правилах и новшествах для абитуриентов-2022

Ранее в этот день агентство Regnum сообщило, что вуз намерен «объявить себя «автономным» и выйти из подчинения государству в лице профильного министерства».

Безбородов же в беседе с «Известиями» заявил, что о выходе из подчинения речи не идет.

«В университете начался процесс изменения типа учреждения из бюджетного в автономное. Этот процесс только начался. Это никак не связано с выходом из подчинения. Такие вещи никого отношения к действительности не имеют», — сказал он.

Ректор не смог сказать, сколько продлится этот процесс, но заверил, что качество обучения в вузе не ухудшится.

Автономные образовательные учреждения в отличие от государственных и муниципальных могут в том числе свободнее распоряжаться имуществом и коммерческими средствами.

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы. В то же время он пояснил, что данный шаг не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022