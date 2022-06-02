Фальков озвучил три причины сохранения бакалавриата и магистратуры в России

Отказ от Болонской системы в России не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры. Об этом 2 июня заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он пояснил, что, во-первых, выпускники школ «симпатизируют этим форматам образования», во-вторых, многие россияне получили степень бакалавра и без степени магистра не смогут двигаться дальше из-за квалификационных требований к должностям. В-третьих, указал Фальков, система стала привычной и для иностранных студентов в России.

«Поэтому будущее за уникальным сочетанием, специалитета, бакалавриата и магистратуры. Но не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре», — сказал глава Минобрнауки в беседе с «Коммерсантом».

Также Фальков отметил, что перестройка системы образования не нарушит планы тех людей, которые сейчас учатся или хотят поступать в вуз.

«Все, кто уже поступил, будут спокойно учиться, программы все сохранятся. Те, кто поступит в следующем году, также будут спокойно учиться. Это ведь плавная и последовательная перестройка, которая растянется на многие годы вперед», — заявил он.

Министр подчеркнул, что теперь Россия «не связана какими-то представлениями извне», она должна «ориентироваться на собственные потребности».

24 мая Фальков заявил, что Россия разработает собственную систему образования. Он отметил, что она станет уникальной, а в ее основу заложат интересы экономики страны и максимальные возможности для студентов, пишет «Газета.Ru».

На следующий день вице-спикер палаты Петр Толстой сообщил, что профильный комитет Госдумы по науке и высшему образованию совместно с правительством начал работу над практическими шагами по выходу России из Болонской системы.

Вместе с тем 30 мая заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев заявил, что отказ от Болонской системы не подразумевает возвращения к советской модели.

Болонская система включает в себя два уровня: бакалавриат и магистратуру. Россия присоединилась к такой системе в сентябре 2003 года.