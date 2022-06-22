Балльный сезон: о чем стоит знать к началу приемной кампании

В России началась приемная кампания в вузы. Официально она стартовала 20 июня, однако для выпускников этого года в действительности начнется только 25-го — после того как они получат аттестат. Зачисление будет продолжаться до начала августа. О том, какие нарушения возможны в этом случае и как выпускникам и абитуриентам отстаивать свои права, — в материале «Известий».

Открытая кампания

Приемная кампания в российских вузах официально стартовала в понедельник, 20 июня . С этого момента абитуриенты могут подавать документы в выбранные учебные заведения .

Как ранее уточнили в Минобрнауки, зачисление в этом году, как и в прошлом, будет проходить в одну волну. Основной поток должны зачислить в университеты с 3 по 9 августа .

Исключение составят льготники и те, кто поступает по квоте, — их должны зачислить до этого.

При этом выпускникам этого года придется немного подождать — подать документы в выбранные вузы можно только после получения аттестата, их будут выдавать после 25 июня .

В Минобрнауки уточняют, что на шансы поступить это не повлияет: зачисление будет проводиться в зависимости от набранных баллов, а не от времени подачи документов .

Балльный сезон Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

При этом уже сейчас подавать документы могут те, кто сдавал ЕГЭ до этого — результаты единого государственного экзамена остаются действительными в течение четырех лет . Это значит, что сейчас подать документы могут как выпускники 2022 года, так и те, кто сдавал экзамен в 2018, 2019, 2020 или 2021 годах.

В том числе, с этого года сделать это можно онлайн через новую платформу, уточнили «Известиям» в Минобрнауки.

— Начиная с 2022/23 учебного года вузы будут в обязательном порядке принимать документы от поступающих тремя способами: лично, по почте и в электронной форме, в том числе через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Каждый поступающий сможет выбрать удобный ему способ, что повысит доступность процедуры поступления, — говорится в комментарии пресс-службы.

С помощью сервиса можно будет выбрать образовательные организации и направления подготовки, просматривать статус заявления о приеме, записаться на вступительные испытания и получение результатов, а также следить за конкурсной ситуацией, заключить договор о платном обучении и подать заявление на зачисление, пояснили в ведомстве.

Получить ту же информацию по заявлениям, поданным очно, можно будет и на сайте «Госуслуг». Однако для этого нужно будет заранее сообщить образовательной организации о своем желании .

Чтобы получить дополнительную информацию о поступлении и подаче документов, абитуриенты или их представители могут позвонить на горячую линию Минобрнауки ( 8-800-301-44-55— «Известия») с 08:00 до 20:00 по будням, либо зайти на сайт «Поступай правильно».

Одним из главных новшеств кампании этого года в Минобрнауки назвали возможность отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени . Благодаря этому, многократно повышается оперативность получения информации, считают там. Также в ходе предстоящей кампании поступающие смогут выбрать несколько предметов по вступительному экзамену для того, чтобы в итоге использовать лучший результат .

— К примеру, при поступлении на направление подготовки или специальность в области информационных технологий абитуриент может предоставить результат ЕГЭ по физике или информатике по своему усмотрению. Он, еще не зная результата ЕГЭ, подает документы. Вуз, узнав позже результаты, выберет лучший, — пояснили в пресс-службе.

«Страшный сон выпускника»

Основную роль при поступлении в этом году, как и в предыдущие, будут играть баллы ЕГЭ.

Минимальные баллы для поступления во все образовательные учреждения, подведомственные Минобрнауки , были установлены в конце лета 2021-го. Согласно приказу ведомства, в 2022 году по русскому языку они составляют 40 баллов, по математике (профильный уровень) — 39 баллов, по физике — 39, по обществознанию — 45, по истории — 35, по информатике — 44, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40, по химии — 39.

Сдавать единый государственный экзамен выпускники и абитуриенты начали 26 мая, продолжаться экзамены будут до 2 июля — с учетом резервных экзаменационных дат. Результаты будут публиковаться с 10 по 2 июля. В том числе 20 июня должны стать известны результаты экзаменов по математике профильного и базового уровней, 22 июня — по истории и физике, 24 июня — по обществознанию. 29 июня свои баллы узнают те, кто сдавал биологию, а 4 июля опубликуют баллы по иностранным языкам (письменный и устный экзамены, информатике и ИКТ).

Результаты по географии, химии и литературе были опубликованы 10 июня, по русскому языку для тех, кто сдавал его 30 и 31 мая, результаты опубликовали 17 июня.

В некоторых случаях абитуриент может не согласиться либо с порядком проведения экзамена — например, если в школе или в классе, где проходил экзамен, присутствовали посторонние, нарушалась процедура проведения экзамена или было шумно, —либо с самими результатами и попытаться их оспорить.

Действовать в любом случае необходимо будет быстро, отмечает основатель и руководитель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Дмитрий Данилов.

Балльный сезон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Апелляция ЕГЭ первого вида (на порядок проведения экзамена. — «Известия») подается в день экзамена, при этом важно не покидать школу, в которой он пишется. Как только выпускник покидает КПП, он уже не может сообщить о нарушении, — объясняет Дмитрий Данилов. — Апелляция ЕГЭ второго вида подается в течение двух дней после даты официальной публикации результатов (при этом баллы могут быть опубликованы раньше на день-два). По истечении этого срока несогласие также рассмотрено не будет.

Выпускник будет знать, по какому критерию ему сняли балл, но ему не будет известно, за что именно, отмечает он. Увидеть свою работу и узнать конкретные замечания к ней он сможет только после подачи апелляции .

При этом при пересмотре комиссия будет заново изучать все задания. Иногда, отмечает Данилов, экзаменаторы «идут на хитрость — повышают баллы за одно задание, но снимают в другом». В результате общая сумма не меняется.

Поэтому нужно не только заранее быть готовым «защитить» результаты по каждому из заданий, но и посоветоваться с учителем или репетитором, чтобы решить, действительно ли апелляция необходима. Оспаривание результатов ЕГЭ — «страшный сон любого выпускника», признает Данилов. Однако иногда сделать это всё же стоит.

В целом таким образом можно добиться повышения результата на 1–3 балла, которые для кого-то могут быть критичными.

В Рособрнадзор и к президенту

Чтобы обращение было эффективным, важно соблюсти предусмотренный порядок , обращает внимание юрист-эксперт «Актион-Образования» Анна Ивлева.

— Иногда поступают обращения в Рособрнадзор, в администрацию президента и т.д. Суть обращений — перепроверка работы экзаменуемого. Однако надо понимать, что все обращения будут рассматриваться не в оперативном порядке, а, как положено, в течение 30 календарных дней, — предостерегает она. — То есть ответ придет тогда, когда уже в самом разгаре будет приемная кампания в вузы.

Изменение баллов в этом случае также маловероятно, так как для этого Рособрнадзор должен будет инициировать перепроверку определенного пула работ в конкретном субъекте РФ, рассказывает юрист.

В то же время,в последнее время субъекты РФ «заинтересованы в том, чтобы решать проблемы по мере их поступления и не усугублять ситуацию», поэтому рассматривают обращения, не дожидаясь судебных разбирательств, отмечает Ивлева.

Балльный сезон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Оспорить выпускник сможет только вторую часть экзамена, которая подразумевает развернутые ответы на вопросы .

Для этого ему необходимо будет заполнить заявление для себя и для главы государственной экзаменационной комиссии, подписать его у директора и передать в конфликтную комиссию . Заявление должны будут рассмотреть в течение четырех дней, после чего выпускнику сообщат место и время разбирательства, на которое нужно будет прийти с паспортом.

Там выпускник сможет ознакомиться с заключением комиссии, узнать слабые стороны работы, аргументировать свое несогласие, а также принять один из предложенных комиссией вариантов изменения баллов.

После этого нужно будет подписать документ о том, что заявление рассмотрели. Балл ЕГЭ после этого будет соответствовать указанному в подписанном документе.

Баллы, присвоенные абитуриенту по итогам апелляции, изменениям уже не подлежат, обращают внимание эксперты .

Не ждать до последнего

В вузах, помимо собственно подсчета баллов, по некоторым специальностям абитуриентам также предстоит сдавать предметные экзамены . По действующим правилам они могут выбрать до пяти вузов, в которые смогут подать документы в течение одной кампании.

Чаще всего у абитуриентов возникают накладки, связанные со временем проведения экзаменов, поскольку у выбранных вузов они могут совпадать по дням , рассказывает профессор департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, глава предметной комиссии вступительного творческого конкурса по журналистике Татьяна Каминская.

В этом случае стоит заранее узнать расписание, которое уже висит на сайте вузов, и написать заявление на резервный день сдачи в одном из них , рекомендует собеседница издания.

Среди других трудностей, с которыми можно столкнуться на этом этапе, — сбои при изменении информации об оплате обучения, из-за которых статус может не меняться длительное время, а также накладки, возникшие по вине самих поступающих , которые ошиблись при сборе документов или пропустили дату экзамена, перечисляет руководитель академического отдела онлайн-школы «Коалиция», Денис Титов.

Если с ошибками, допущенными по своей вине, ничего не сделать, то при сложностях с обновлением информации об оплате обучения необходимо звонить по контактным телефонам вуза и уточнять статус заявления на зачисление , рекомендует он.

Кроме того, сложности возникают и с обновлением информации на сайте вузов, касающейся списков поступающих: из-за большой нагрузки сайты начинают работать медленнее, и о том, что абитуриент вылетел из списка из-за небольшого количества баллов, он может узнать слишком поздно.

Балльный сезон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В этом году абитуриенты имеют право подать заявления в пять вузов по 10 специальностям — в общей сложности по 50 на каждого поступающего. Цифра очень большая, предсказать, кто из конкурентов в последний момент захочет забрать документы, невозможно. Поэтому проблема с неожиданными изменениями рейтинга может стать острее.

— Лучше подавать документы в те вузы, в рейтингах которых поступающий сможет занимать позиции выше хвоста списка, так как в один момент можно вылететь из конкурсного перечня в конце приема заявлений и узнать об этом только тогда, когда наладится работа сайта, — советует Титов.

Правильной стратегией будет подать документы параллельно в несколько вузов или на несколько факультетов и при этом не ждать до последнего в надежде, что абитуриенты, которые по количеству баллов находятся в рейтинге выше , в последнюю минуту заберут документы, уверена Татьяна Каминская.

— Если абитуриент не уверен в своем призвании, я бы советовала идти на бюджет в менее, как ему кажется, престижное место, нежели на платное. На платное в процессе обучения можно практически в любой вуз перевестись, а вот бюджетное место — редкая удача и для родительского кошелька, и для стабильного самоощущения, — говорит она.

Тем более что «бюджет» дает студенту больше прав и возможностей — например, стипендии или поощрения.

Хотя процедуры, с помощью которых можно оспорить результаты в ходе поступления, прописаны, правовое положение абитуриентов остается недорегулированным , считает адвокат Олег Матюнин.

— Закон «Об образовании» закрепляет определение и права такой категории граждан, как «обучающиеся», и при этом только упоминает, но не перечисляет прав поступающих на обучение, — обращает внимание он. — Закон содержит отдельную 34-ю статью, посвященную основным правам обучающихся и мерам их социальной поддержки и стимулирования, и 45-ю статью, посвященную защите прав обучающихся. Аналогичных статей для поступающих на обучение закон не предусматривает.

Прежде всего, необходимо закрепить правовой статус абитуриентов на законодательном уровне, прописав их права, обязанности и ответственность, а также добавить статью, в которой бы четко был определен порядок защиты нарушенных прав, «как это сделано в отношении обучающегося», уверен собеседник издания.