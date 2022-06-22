Балльный сезон: о чем стоит знать к началу приемной кампании
В России началась приемная кампания в вузы. Официально она стартовала 20 июня, однако для выпускников этого года в действительности начнется только 25-го — после того как они получат аттестат. Зачисление будет продолжаться до начала августа. О том, какие нарушения возможны в этом случае и как выпускникам и абитуриентам отстаивать свои права, — в материале «Известий».
Открытая кампания
Приемная кампания в российских вузах официально стартовала в понедельник, 20 июня. С этого момента абитуриенты могут подавать документы в выбранные учебные заведения.
Как ранее уточнили в Минобрнауки, зачисление в этом году, как и в прошлом, будет проходить в одну волну. Основной поток должны зачислить в университеты с 3 по 9 августа.
Исключение составят льготники и те, кто поступает по квоте, — их должны зачислить до этого.
При этом выпускникам этого года придется немного подождать — подать документы в выбранные вузы можно только после получения аттестата, их будут выдавать после 25 июня.
В Минобрнауки уточняют, что на шансы поступить это не повлияет: зачисление будет проводиться в зависимости от набранных баллов, а не от времени подачи документов.
При этом уже сейчас подавать документы могут те, кто сдавал ЕГЭ до этого — результаты единого государственного экзамена остаются действительными в течение четырех лет. Это значит, что сейчас подать документы могут как выпускники 2022 года, так и те, кто сдавал экзамен в 2018, 2019, 2020 или 2021 годах.
В том числе, с этого года сделать это можно онлайн через новую платформу, уточнили «Известиям» в Минобрнауки.
— Начиная с 2022/23 учебного года вузы будут в обязательном порядке принимать документы от поступающих тремя способами: лично, по почте и в электронной форме, в том числе через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Каждый поступающий сможет выбрать удобный ему способ, что повысит доступность процедуры поступления, — говорится в комментарии пресс-службы.
С помощью сервиса можно будет выбрать образовательные организации и направления подготовки, просматривать статус заявления о приеме, записаться на вступительные испытания и получение результатов, а также следить за конкурсной ситуацией, заключить договор о платном обучении и подать заявление на зачисление, пояснили в ведомстве.
Получить ту же информацию по заявлениям, поданным очно, можно будет и на сайте «Госуслуг». Однако для этого нужно будет заранее сообщить образовательной организации о своем желании.
Чтобы получить дополнительную информацию о поступлении и подаче документов, абитуриенты или их представители могут позвонить на горячую линию Минобрнауки (8-800-301-44-55— «Известия») с 08:00 до 20:00 по будням, либо зайти на сайт «Поступай правильно».
Одним из главных новшеств кампании этого года в Минобрнауки назвали возможность отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени. Благодаря этому, многократно повышается оперативность получения информации, считают там. Также в ходе предстоящей кампании поступающие смогут выбрать несколько предметов по вступительному экзамену для того, чтобы в итоге использовать лучший результат.
— К примеру, при поступлении на направление подготовки или специальность в области информационных технологий абитуриент может предоставить результат ЕГЭ по физике или информатике по своему усмотрению. Он, еще не зная результата ЕГЭ, подает документы. Вуз, узнав позже результаты, выберет лучший, — пояснили в пресс-службе.
«Страшный сон выпускника»
Основную роль при поступлении в этом году, как и в предыдущие, будут играть баллы ЕГЭ.
Минимальные баллы для поступления во все образовательные учреждения, подведомственные Минобрнауки, были установлены в конце лета 2021-го. Согласно приказу ведомства, в 2022 году по русскому языку они составляют 40 баллов, по математике (профильный уровень) — 39 баллов, по физике — 39, по обществознанию — 45, по истории — 35, по информатике — 44, по иностранному языку — 30, по литературе — 40, по биологии — 39, по географии — 40, по химии — 39.
Сдавать единый государственный экзамен выпускники и абитуриенты начали 26 мая, продолжаться экзамены будут до 2 июля — с учетом резервных экзаменационных дат. Результаты будут публиковаться с 10 по 2 июля. В том числе 20 июня должны стать известны результаты экзаменов по математике профильного и базового уровней, 22 июня — по истории и физике, 24 июня — по обществознанию. 29 июня свои баллы узнают те, кто сдавал биологию, а 4 июля опубликуют баллы по иностранным языкам (письменный и устный экзамены, информатике и ИКТ).
Результаты по географии, химии и литературе были опубликованы 10 июня, по русскому языку для тех, кто сдавал его 30 и 31 мая, результаты опубликовали 17 июня.
В некоторых случаях абитуриент может не согласиться либо с порядком проведения экзамена — например, если в школе или в классе, где проходил экзамен, присутствовали посторонние, нарушалась процедура проведения экзамена или было шумно, —либо с самими результатами и попытаться их оспорить.
Действовать в любом случае необходимо будет быстро, отмечает основатель и руководитель онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» Дмитрий Данилов.
— Апелляция ЕГЭ первого вида (на порядок проведения экзамена. — «Известия») подается в день экзамена, при этом важно не покидать школу, в которой он пишется. Как только выпускник покидает КПП, он уже не может сообщить о нарушении, — объясняет Дмитрий Данилов. — Апелляция ЕГЭ второго вида подается в течение двух дней после даты официальной публикации результатов (при этом баллы могут быть опубликованы раньше на день-два). По истечении этого срока несогласие также рассмотрено не будет.
Выпускник будет знать, по какому критерию ему сняли балл, но ему не будет известно, за что именно, отмечает он. Увидеть свою работу и узнать конкретные замечания к ней он сможет только после подачи апелляции.
При этом при пересмотре комиссия будет заново изучать все задания. Иногда, отмечает Данилов, экзаменаторы «идут на хитрость — повышают баллы за одно задание, но снимают в другом». В результате общая сумма не меняется.
Поэтому нужно не только заранее быть готовым «защитить» результаты по каждому из заданий, но и посоветоваться с учителем или репетитором, чтобы решить, действительно ли апелляция необходима. Оспаривание результатов ЕГЭ — «страшный сон любого выпускника», признает Данилов. Однако иногда сделать это всё же стоит.
В целом таким образом можно добиться повышения результата на 1–3 балла, которые для кого-то могут быть критичными.
В Рособрнадзор и к президенту
Чтобы обращение было эффективным, важно соблюсти предусмотренный порядок, обращает внимание юрист-эксперт «Актион-Образования» Анна Ивлева.
— Иногда поступают обращения в Рособрнадзор, в администрацию президента и т.д. Суть обращений — перепроверка работы экзаменуемого. Однако надо понимать, что все обращения будут рассматриваться не в оперативном порядке, а, как положено, в течение 30 календарных дней, — предостерегает она. — То есть ответ придет тогда, когда уже в самом разгаре будет приемная кампания в вузы.
Изменение баллов в этом случае также маловероятно, так как для этого Рособрнадзор должен будет инициировать перепроверку определенного пула работ в конкретном субъекте РФ, рассказывает юрист.
В то же время,в последнее время субъекты РФ «заинтересованы в том, чтобы решать проблемы по мере их поступления и не усугублять ситуацию», поэтому рассматривают обращения, не дожидаясь судебных разбирательств, отмечает Ивлева.
Оспорить выпускник сможет только вторую часть экзамена, которая подразумевает развернутые ответы на вопросы.
Для этого ему необходимо будет заполнить заявление для себя и для главы государственной экзаменационной комиссии, подписать его у директора и передать в конфликтную комиссию. Заявление должны будут рассмотреть в течение четырех дней, после чего выпускнику сообщат место и время разбирательства, на которое нужно будет прийти с паспортом.
Там выпускник сможет ознакомиться с заключением комиссии, узнать слабые стороны работы, аргументировать свое несогласие, а также принять один из предложенных комиссией вариантов изменения баллов.
После этого нужно будет подписать документ о том, что заявление рассмотрели. Балл ЕГЭ после этого будет соответствовать указанному в подписанном документе.
Баллы, присвоенные абитуриенту по итогам апелляции, изменениям уже не подлежат, обращают внимание эксперты.
Не ждать до последнего
В вузах, помимо собственно подсчета баллов, по некоторым специальностям абитуриентам также предстоит сдавать предметные экзамены. По действующим правилам они могут выбрать до пяти вузов, в которые смогут подать документы в течение одной кампании.
Чаще всего у абитуриентов возникают накладки, связанные со временем проведения экзаменов, поскольку у выбранных вузов они могут совпадать по дням, рассказывает профессор департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ, глава предметной комиссии вступительного творческого конкурса по журналистике Татьяна Каминская.
В этом случае стоит заранее узнать расписание, которое уже висит на сайте вузов, и написать заявление на резервный день сдачи в одном из них, рекомендует собеседница издания.
Среди других трудностей, с которыми можно столкнуться на этом этапе, — сбои при изменении информации об оплате обучения, из-за которых статус может не меняться длительное время, а также накладки, возникшие по вине самих поступающих, которые ошиблись при сборе документов или пропустили дату экзамена, перечисляет руководитель академического отдела онлайн-школы «Коалиция», Денис Титов.
Если с ошибками, допущенными по своей вине, ничего не сделать, то при сложностях с обновлением информации об оплате обучения необходимо звонить по контактным телефонам вуза и уточнять статус заявления на зачисление, рекомендует он.
Кроме того, сложности возникают и с обновлением информации на сайте вузов, касающейся списков поступающих: из-за большой нагрузки сайты начинают работать медленнее, и о том, что абитуриент вылетел из списка из-за небольшого количества баллов, он может узнать слишком поздно.
В этом году абитуриенты имеют право подать заявления в пять вузов по 10 специальностям — в общей сложности по 50 на каждого поступающего. Цифра очень большая, предсказать, кто из конкурентов в последний момент захочет забрать документы, невозможно. Поэтому проблема с неожиданными изменениями рейтинга может стать острее.
— Лучше подавать документы в те вузы, в рейтингах которых поступающий сможет занимать позиции выше хвоста списка, так как в один момент можно вылететь из конкурсного перечня в конце приема заявлений и узнать об этом только тогда, когда наладится работа сайта, — советует Титов.
Правильной стратегией будет подать документы параллельно в несколько вузов или на несколько факультетов и при этом не ждать до последнего в надежде, что абитуриенты, которые по количеству баллов находятся в рейтинге выше, в последнюю минуту заберут документы, уверена Татьяна Каминская.
— Если абитуриент не уверен в своем призвании, я бы советовала идти на бюджет в менее, как ему кажется, престижное место, нежели на платное. На платное в процессе обучения можно практически в любой вуз перевестись, а вот бюджетное место — редкая удача и для родительского кошелька, и для стабильного самоощущения, — говорит она.
Тем более что «бюджет» дает студенту больше прав и возможностей — например, стипендии или поощрения.
Хотя процедуры, с помощью которых можно оспорить результаты в ходе поступления, прописаны, правовое положение абитуриентов остается недорегулированным, считает адвокат Олег Матюнин.
— Закон «Об образовании» закрепляет определение и права такой категории граждан, как «обучающиеся», и при этом только упоминает, но не перечисляет прав поступающих на обучение, — обращает внимание он. — Закон содержит отдельную 34-ю статью, посвященную основным правам обучающихся и мерам их социальной поддержки и стимулирования, и 45-ю статью, посвященную защите прав обучающихся. Аналогичных статей для поступающих на обучение закон не предусматривает.
Прежде всего, необходимо закрепить правовой статус абитуриентов на законодательном уровне, прописав их права, обязанности и ответственность, а также добавить статью, в которой бы четко был определен порядок защиты нарушенных прав, «как это сделано в отношении обучающегося», уверен собеседник издания.