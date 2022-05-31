По балльному месту: как мошенники наживаются на сдающих ЕГЭ школьниках

В мессенджере Telegram накануне сдачи школьниками ОГЭ и ЕГЭ появилось не менее 30 крупных мошеннических каналов, торгующих поддельными вопросами и ответами экзаменов. На них в совокупности подписано более 1,5 млн человек. В среднем за свой «товар» аферисты просят 1–2 тыс. рублей. Но правильные вопросы и ответы хранятся в защищенной информационной среде, ни в 2022-м, ни ранее не выявлено случаев их утечки, а значит, клиенты Telegram-каналов получат или фальшивку, или пустышку, уверены эксперты по информационной безопасности. Объем рынка подобного мошенничества они оценивают в десятки миллионов рублей.

Развод не по-детски

В мессенджере Telegram найдено более 30 крупных каналов, которые торгуют поддельными вопросами и ответами ЕГЭ и ОГЭ, сообщили «Известиям» в Центре экосистемной безопасности «Тинькофф». По подсчетам аналитиков центра, общее число участников таких сообществ превышает 1,5 млн человек. Все они потенциальные жертвы мошенников. Поиск проводился при помощи платформы «Тинькофф Защита» с использованием маркерных слов.

Каждый год в период сдачи госэкзаменов число ресурсов по продаже ответов резко увеличивается, однако активное использование Telegram-каналов — отличительная особенность именно 2022 года, отмечают эксперты по информационной безопасности. Это объясняется двумя главными факторами: во-первых, в последнее время в мессенджер пришло много новых пользователей, в том числе молодежи, во-вторых, Telegram пока уступает другим платформам в скорости блокировки нелегальных сообществ, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

— Раньше популярностью у мошенников пользовались другие крупные соцсети. Но они уже давно и успешно работают над модерацией контента. В этом им помогает в том числе и Роскомнадзор. Telegram же относительно новая площадка и с этими задачами справляется пока менее эффективно, — считает эксперт.

По балльному месту Фото: Global Look Press/dpa/Frank Rumpenhorst

Подписавшись на ряд Telegram-каналов, «Известия» выяснили тактику мошенников. Они сначала убеждают школьников примерами «верных» ответов прошлых лет, а затем приводят восторженные отзывы купивших «услугу». В том числе тех, кто якобы успешно сдал первые в этом году ЕГЭ по географии, литературе и химии, которые состоялись 27 мая. 30 мая за несколько часов до ЕГЭ по русскому языку в группу скидывалась демоверсия свежих ответов, а вот за полный комплект предлагалось заплатить. Так же администраторы обещают делать и накануне других экзаменов.

«Часть экзаменационных материалов опубликуем на общем канале бесплатно, в качестве допгарантий нашей компетенции по вопросу ЕГЭ. Все полные КИМы и ответы на свой регион вы можете приобрести через нашего бота» , — сообщается в одном из каналов.

Цена экзаменационных ответов варьируется от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, отметила аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты компании «Инфосистемы Джет» Мария Волгина по итогам мониторинга мошеннических ресурсов. Однако в некоторых сообществах «Известия» обнаружили более «эксклюзивные», а соответственно, и дорогие предложения. К примеру, в одном из каналов ЕГЭ предлагают сдать, что называется, «под ключ».

По балльному месту1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Услуга 100% гарантирует самый высокий результат (до 98 баллов). Всё, что будет нужно, — это просто прийти на экзамен «для галочки». Вам предстоит делать вид, как вы усердно трудитесь и что-то там пишете. После окончания экзамена, когда вы сдадите свою работу, ваши бланки заменят на другие, вписав в них нужные ответы», — гласит объявление. За такой вариант сделки требуют 26 тыс. рублей.

После получения денег мошенники сразу перестают выходить на связь или отправляют бланки со случайным набором неактуальных или прошлогодних ответов. Кроме того, администратор блокирует пользователю доступ в канал, чтобы он не мог оставлять комментарии под постами и вести любую другую активность. В Тинькофф Банк уже начали обращаться клиенты, которые попались на мошенническую схему и пробуют вернуть деньги. В пресс-службе финансовой организации «Известиям» сообщили как минимум о двух обращениях обманутых, которые перевели по 800 рублей, но услугу так и не получили.

Миллионы ущерба

Большинство Telegram-каналов подобной тематики ведет одна группировка мошенников, это видно по практически 100-процентному совпадению их текстов, рассказал вице-президент и руководитель Центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексей Бакланов.

По балльному месту3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Группировка использует дропов — людей, которые оформляют на себя карты банков, а потом продают их за небольшую сумму организаторам схемы. Таким образом у мошенников появляется доступ к большому количеству карт, на которые можно получать много переводов. В группе кто-то работает с дропами, кто-то занимается выводом денег, кто-то ведет сами каналы: публикует в них большое количество постов и прогревающего контента, — отметил он.

Учитывая количество подписчиков в каналах, объемы мошенничества могут исчисляться десятками миллионов рублей, считает Алексей Бакланов. По его словам, сотрудники Центра безопасности уже отправили запросы в Telegram на блокировку обнаруженных каналов. «Известия», в свою очередь, направили запрос в Роскомнадзор с просьбой указать, поступали ли им жалобы на подобных интернет-мошенников.

Школьнику или его родителям нужно понимать, что данные с реальными ответами на вопросы ОГЭ и ЕГЭ хранятся в защищенной информационной среде, получить доступ к которой довольно сложно, отметила Мария Волгина.

По балльному месту2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Каждый год проводится мониторинг мошеннических ресурсов, и по результатам анализа в этом году о реальных утечках не сообщали. Стоит учитывать и тот факт, что за ходом ЕГЭ и ОГЭ следят преподаватели и онлайн-наблюдатели, а записи просматриваются и после завершения тестирования. Если обнаружится факт списывания, школьника удаляют с экзамена и лишают его права пересдачи на год, — подчеркнула специалист.

Также существует вероятность того, что под видом ответов на экзамены клиентам могут отправить вредоносное программное обеспечение, отметила она. Кроме того, мошенники могут использовать персональные данные (например, ФИО, паспортные данные, контактную информацию и другое) для их продажи на теневых форумах или целенаправленных атак на граждан с использованием различных методов социальной инженерии, добавил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.