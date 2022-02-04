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Учебная тревога: нейросеть предскажет результат сдачи ЕГЭ

По каким критериям программа с точностью до 85% спрогнозирует балл, который школьник может получить на экзамене
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Учебная тревога: нейросеть предскажет результат сдачи ЕГЭ
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2022-02-02 18:44:16
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Созданная российскими учеными нейросеть спрогнозирует результат ученика при сдаче ЕГЭ с точностью до 85%. Система сделает свой расчет на основе итогов пробных экзаменов, оценок, достижений на олимпиадах, а также примет во внимание темперамент и психотип школьника. Эксперты считают, что такой прогноз пригодится родителям или руководству школы, так как ученик свои возможности знает и сам, как и его учитель. Каким образом использование программы скажется на успеваемости, будет зависеть от психотипа ученика, указали эксперты.

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Заглянуть в будущее

Специалисты Сеченовского университета разработали единственную в России модель машинного обучения для прогнозирования результатов ЕГЭ. На ее основе создана программа, которая может пригодиться и учителям, и ученикам.

— Нейросеть анализирует различные достижения школьника, — пояснил завуч предуниверсария Сеченовского университета по инновационному развитию Алексей Овсянников. — К достижениям относятся оценки по предмету, результаты олимпиад и пробных ЕГЭ. Последние данные составляют около 40% точности расчетов нейросети. В процессе обучения нейросеть учили «связывать» между собой эти показатели и баллы, которые дети получили на реальных ЕГЭ. В течение двух лет модель обучали на сотнях учеников.

Работу программы проверили на нескольких сотнях учеников из предуниверсария. Точность ее предсказаний составила 85%, утверждают разработчики. На данный момент модель отработана для прогнозирования результатов экзамена по химии.

Учебная тревога
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Прогноз результатов ЕГЭ осложняется плохо предсказуемыми реакциями человека в условиях стресса. Поэтому дальнейшим развитием модели будет включение в нее темперамента и психотипа ученика. Это позволит учесть влияние стресса на результат и повысить точность прогноза. Разработчики намерены проанализировать влияние темперамента на оценку в этом году после сдачи ЕГЭ. Чтобы узнать психотип и темперамент ученика, достаточно провести несложное анкетирование.

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— Использовать нейросеть может как школьник или его родитель, так и учитель, — пояснил Алексей Овсянников. — Школьник должен для этого знать персональный ID. Учитель же может посмотреть прогноз по ЕГЭ сразу для всего класса. Все необходимые для анализа показатели программа берет из электронных баз, к которым имеет доступ.

Хочу всё знать

«Известия» попросили экспертов оценить эффект от потенциального использования разработки и то, как результаты могут сказаться на успеваемости.

Вряд ли можно ожидать, что такое решение само по себе значимо повысит уровень образования или даже средний балл ЕГЭ, Что не одно и то же: высокий балл ЕГЭ важен, но он не является единственным важным индикатором уровня образования, — считает директор по развитию технологических конкурсов Up Great Национальной технологической инициативы Юрий Молодых. — Однако оно всё равно полезно, так как создает дополнительные возможности в образовании.

Возникает вопрос, кому же именно пригодится такая система.

Учебная тревога
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если учитель занимается со школьником много лет, он определяет способности, уровень знаний и психотип своего ученика с гораздо более высоким процентом точности, чем нейросеть. Им, скорее всего, такая программа не нужна, — полагает доцент кафедры социологии и политологии Волгоградского государственного университета Елена Лактюхина. — А вот руководству школы или родителям нейросеть может пригодиться, чтобы отделить характеристику, которую дает учитель (возможно, под влиянием личного отношения к ученику) от его реальных способностей.

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Само «предсказание» может иметь как позитивный, так и негативный эффект, считают эксперты.

Прогноз высокого балла может придать уверенности подростку и позволит меньше волноваться и лучше сдать экзамен. С другой стороны, школьник может проинтерпретировать прогноз как свершившийся факт, перестать готовиться и не сдать совсем, — пояснила Елена Лактюхина. — Прогноз низких баллов также может настроить на неудачу и убить всякую мотивацию готовиться, а может напугать и заставить приложить максимум усилий в последний момент. Всё зависит от типа личности и психики конкретного подростка.

Нельзя не вспомнить пример Китая, где высокий уровень конкуренции вместе с низкой рождаемостью эпохи ограничения количества детей привели к нездоровому уровню борьбы за возможность поступить в хороший вуз, и дети заняты не саморазвитием, а зубрежкой уже начиная с начальной школы, напомнил Юрий Молодых. Такой уровень стресса не идет на пользу детям, однако выбора у них нет: либо они отказываются от высшего образования, либо вынуждены готовиться к выпускным экзаменам 10 лет подряд.

В Рособрнадзоре сказали, что затрудняются прокомментировать разработку. В Минпросвещения тоже отметили, что информации о данной системе не получали.

Учебная тревога
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Подобное решение может быть полезно для детей из глубинки, у которых меньше возможностей адекватно оценить уровень своих знаний; в процедуре аккредитации экспертов ЕГЭ — чтобы убедиться, что они адекватно проверяют работы учащихся; в образовательных онлайн-платформах, ориентированных на массовое использование, — предположил Юрий Молодых.

Создатели нейросети собираются в ближайшее время расширить модель на другие предметы и готовы предложить ее для тестирования школам.

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