Чтобы знали: в России хотят проводить «тотальный диктант» по истории

В России предлагают проводить акцию «Проверочная (контрольная) работа по истории», которая стала бы аналогом тотального диктанта по русскому языку . С такой просьбой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратились представители комитета Госдумы по просвещению. Предполагается, что контрольная позволит повысить историческую грамотность россиян, получающих низкие баллы на экзамене по этому предмету. Историки считают, что такая акция нужна, но все будет зависеть от ее подачи, сможет ли контрольная вызвать интерес у населения.

«Пять» или «двойка»

Как выяснили «Известия», зампреда правительства Татьяну Голикову просят рассмотреть идею о проведении ежегодной всероссийской акции «Проверочная (контрольная) работа по истории» по аналогии с тотальным диктантом по русскому языку. Такое предложение направила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (документ есть в распоряжении «Известий»).

« При очевидной важности изучения истории ее знание у россиян, к сожалению, остается на очень низком уровне », — говорится в тексте обращения. В нем уточняется, что история — необязательный предмет для сдачи ЕГЭ и большинство школьников не уделяет ей должного внимания, а готовится к предметам, необходимым для поступления в вузы .

Депутат обращает внимание на данные Рособрнадзора за 2021 год о результатах сдачи добровольного экзамена по истории. Средний бал составил 54,9 из 100 возможных, а 7,4% участников и вовсе не преодолели минимальный барьер . В этом году средний балл — 57,95. Из 90 тыс. сдававших только 638 получили на экзамене 100 баллов.

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«Президент России в своих заявлениях неоднократно отмечал особое место истории в ряду школьных дисциплин, предлагал выработать новые подходы к изучению истории и повысить качество преподавания данного предмета в школах и вузах», — отмечает Лантратова в письме.

Также она обращает внимание, что по инициативе Минпросвещения с 1 сентября в начале каждой недели в школах будут исполнять гимн России, поднимать государственный флаг и проводить «Разговоры о важном». Знание истории также способствует воспитанию патриотизма.

— Я и многие мои знакомые периодически участвуем в тотальном диктанте по русскому языку. Это отличный способ проверить себя , — пояснила «Известиям» парламентарий. — Зачастую люди не знают элементарных вещей. Такая контрольная работа позволит повысить историческую грамотность , лучше ориентироваться в текущих политических событиях, ассоциировать себя с Отечеством.

Она отметила, что уже существующие тесты для проверки исторических знаний нельзя назвать популярными, они нуждаются в федеральной поддержке.

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Как сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина, обращение Яны Лантратовой поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в Минпросвещения и Рособрнадзор . «Известия» также обратились за комментариями в эти ведомства.

Хотят знать

В России проводится несколько акций, направленных на проверку знаний истории Великой Отечественной войны. «Диктант победы» организует партия «Единая Россия». Всероссийский тест по истории ВОВ — молодежный парламент при Госдуме .

— В прошлом году участниками теста стали более 2 млн человек. Это рекордный показатель с 2015-го , когда мы впервые его проводили. Средний бал составил 18,9 из 30 возможных. По школьным оценкам это «двойка» или «тройка», но наш тест очень сложный. Его составляет преподавательский состав военного университета Минобороны , — пояснил «Известиям» глава молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов.

По его словам, вопросы для теста составляются так, чтобы не просто проверить знания, но и повысить интерес молодежи к этой теме.

— То, что немногие о нашем тесте знают, как о тотальном диктанте по русскому языку, — это наша недоработка. Хочу при этом заметить, что участников у нас больше. Мне кажется, что наш проект уже выступает той самой всероссийской акцией проверки исторических знаний, — отметил начинающий политик.

Российский историк, автор учебников и пособий Леонид Кацва считает популяризацию истории необходимой, но боится, что начинание обернется формализмом , если все будут организовывать чиновники и депутаты.

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— Была экспериментальная попытка проводить тотальную проверочную работу по истории по аналогии с диктантом, но она так попыткой и осталась, хотя, конечно, повышать интерес к этой науке необходимо, — пояснил эксперт.

Историк, учитель гимназии № 1543 Москвы Алексей Кузнецов согласен, что такая акция нужна, но главный вопрос — в подаче .

— Любая популяризаторская акция — хорошее дело. Идея такого исторического конкурса, напоминающего тотальный диктант, давно бродит. Несколько раз на региональном и на федеральном уровнях предпринимались попытки что-то подобное провести . Но по ряду причин, в основном организационных, эти проекты не переросли во что-то большое, напоминающее диктант, — пояснил он «Известиям».