Спаситель Отчизны: почему Россия никогда не забудет Георгия Жукова

125 лет назад, 1 декабря 1896 года, родился Георгий Константинович Жуков — крестьянский сын, ставший не просто маршалом Советского Союза, а первым среди равных в ряду победителей во Второй мировой войне. «Известия» отдают дань памяти великому военачальнику и гражданину.

Путь драгуна

Калужская губерния, Малоярославецкий уезд, деревня с военным названием Стрелковка на берегу реки Угодки — тихая малая родина полководца, который с детства проявлял командирский характер — дерзкий и упрямый.

«Один раз отец задал мне такую порку, что я трое суток жил в конопле у соседа», — вспоминал Жуков. Но вертопрахом он не был, от учебы и работы не прятался. Георгий окончил трехлетнюю церковно-приходскую школу в соседнем селе Величкове и летом 1908 года переехал в Москву к состоятельному родственнику — меховщику Михаилу Пилихину, которому требовался смышленый и работоспособный ученик. К 1914 году он стал мастером-скорняком, снимал за три рубля койку в квартире в Охотном Ряду и вряд ли задумывался о военной карьере.

Как почти и все маршалы Великой Отечественной, боевое крещение он получил на фронтах Первой мировой. Жукову повезло: о н прошел достаточно основательное обучение на кавалерийского офицера и в августе 1916-го попал в действующую армию вице-унтером. В 10-м Новгородском драгунском полку среди равных по опыту и званию он выделялся расторопностью, умением воевать.

Спаситель Отчизны Командир 4-й кавалерийской дивизии, будущий маршал Советского Союза Георгий Жуков, 1937 год Фото: ТАСС

В строю стало ясно, что он — прирожденный военный. О другой судьбе он уже не помышлял. Жуков служил в разведкоманде, они совершали рейды в тыл врага, захватывали «языков». Однажды драгунам-разведчикам удалось взять в плен немецкого офицера. За это Жуков получил свою первую награду — солдатский Георгиевский крест 4-й степени.

Вскоре бравый драгун оказался в госпитале из-за тяжелой контузии. После выздоровления ему присвоили звание унтер-офицера и наградили Георгиевским крестом 3-й степени. Жукова направили в запасной кавалерийский полк, и там после свержения монархии его избрали председателем солдатского эскадронного комитета. А в конце 1917 года полк упразднили, и будущий маршал вернулся в родительский дом. Провоевал он недолго — два месяца. Но это были настоящие бои и настоящий опыт.

Золотая звезда

Потом Красная армия, рубка гражданской войны. В РКП(б) он вступил сравнительно поздно — 1 марта 1919 года. Вскоре после этого в Рязани поступил на курсы красных командиров, которые, как пелось в популярной в те годы песне, «комсостав стране своей куют».

Жуков действительно любил учиться, много читал, проглатывая всё, что связано с военным делом. И так продолжалось до его последних дней независимо от занимаемых должностей. Это было призвание, образ жизни, в которой все остальное второстепенно. В одной из первых характеристик на командира говорилось:

Автор цитаты «Тов. Жуков вполне отлично подготовлен теоретически, вышколенно знает службу, отлично воспитан, обладает инициативой, хороший администратор — хозяин эскадрона. Дисциплинирован, но бывает иногда резок с подчиненными»

В войну пригодилось всё, в том числе резкость.

Спаситель Отчизны Командующий 57-м Особым армейским корпусом РККА на территории Монгольской Народной Республики Георгий Жуков (в центре) среди бойцов — участников боев на Халхин-Голе, 1939 год Фото: РИА Новости/Виктор Темин

Михаил Булгаков, встретив Жукова на одном приеме в середине 1930-х, по легенде, составил о нем такое впечатление: «Чеховская фамилия... Книгочей... Большое будущее».

Звезду Героя и репутацию самого перспективного полководца нового поколения ему принес Халхин-Гол. В июне 1939 года Климент Ворошилов поставил Жукова во главе 57-го Особого корпуса, который действовал в Монголии, там, где Советский Союз, по существу, вступил во Вторую мировую, отбиваясь от японцев. Это назначение многие в армии сочли авантюрой: кавалериста поставили во главе крупного соединения. Но Жуков уже тогда понимал современную войну глубже большинства соратников.

На берегу реки Халхин-Гол в трехдневном сражении красноармейцы отразили нападение самураев. От обороны войска Жукова перешли к наступлению, и для японцев дело закончилось окружением. После этого, несмотря на просьбы Берлина, Япония так и не решилась на боевые действия против Советского Союза.

Кризисный менеджер

Роль Жукова в годы Великой Отечественной, пожалуй, точнее других определил современный военный историк Алексей Исаев: кризисный менеджер Красной армии. Да, его бросали туда, где ожидали катастрофу. Например, 9 сентября 1941 года, на следующий день после того, как город оказался в блокаде, Жуков прибыл в Ленинград. Пробыл там недолго, около четырех недель, но успел залатать дыры и подготовить город к долгой обороне. Воля, энергия, умение быстро маневрировать — эти качества особенно потребовались в первый, самый трагический год войны.

Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн Генерал армии Георгий Жуков на передовой, октябрь 1941 года

Он не тушевался и в высоких кабинетах, чем вызвал доверие и уважение самого грозного человека в стране . Как писал он в своих знаменитых мемуарах, «Воспоминания и размышления»,

Автор цитаты «как я убедился во время войны, И.В. Сталин вовсе не был таким человеком, перед которым нельзя было ставить острые вопросы и с которым нельзя было бы спорить и даже твердо отстаивать свою точку зрения. Если кто-либо утверждает обратное, прямо скажу: их утверждения не верны. (...) Мне во время войны приходилось остро возражать против указаний И.В. Сталина по стратегии операций и по проблеме обороны страны в целом, и нередко мои суждения принимались».

Эту принципиальность Жукова подчеркивали и его товарищи по оружию, вообще-то ревниво относившиеся к славе и регалиям удачливого соратника. «Чувствуя свою правоту в том или ином спорном вопросе, Георгий Константинович мог довольно резко возражать Сталину, на что никто другой не отваживался », — вспоминал генерал армии Сергей Штеменко, долго служивший в Генштабе, часто выполнявший задания Ставки и потому не раз видевший Жукова и на фронте, и в кабинете верховного главнокомандующего.

Судьба и роль Жукова в Великой Отечественной войне нередко ставила в тупик исследователей: ее невозможно определить в нескольких словах, не учитывая специфику советской управленческой модели. Какие только должности он ни занимал! В первые дни войны — начальник Генштаба в звании генерала армии, фактически вторая фигура в армии после наркома, маршала Семена Тимошенко. Затем командующий фронтами, которые преграждали пути вермахту на решающих направлениях. Но с августа 1942 года и до конца войны он был заместителем Верховного главнокомандующего, то есть снова вторым человеком в армии, но уже после Сталина, который профессиональным военным не был.

Спаситель Отчизны Маршал Советского Союза Георгий Жуков на Курской дуге, июнь 1943 года Фото: ТАСС/Георгий Липскеров

Долгое время Жуков не командовал фронтами, но участвовал в разработке основных оборонительных и наступательных операций и курировал их проведение. Пост наркома обороны в то время тоже занимал Сталин, но его роль в жизни страны определялось скорее не должностями, а понятием «вождь». Жуков, его первый заместитель, фактически возглавлял военное ведомство в решающие годы Великой Отечественной. И в этом уникальность маршала, которую понимали все фронтовики, включая тех, кто относился к нему критически.

Тот, кто брал Берлин

К непосредственному командованию фронтом он вернулся уже в финале великого противостояния, когда возглавил 1-й Белорусский, с победами дошедший от Варшавы до Берлина. Всё говорило о его особом положении в советской иерархии и в Красной армии. Именно Жуков 9 мая в 0 часов 43 минуты принял от фельдмаршала Вильгельма Кейтеля акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Фотографии, запечатлевшие его в побежденном и освобожденном Берлине, — это настоящий образ победителя. Полководца, который горд за свою армию, за свой народ, выдержавший нечеловеческие испытания, но оставшийся непобедимый. Война еще не завершилась, а Жуков уже отдавал приказы об увековечивании памяти павших героев...

Какой ценой он достиг победы? При внешней и внутренней жесткости Жуков понимал, что одной из главных задач полководца является сохранение армии в расчете на большую войну. Мобилизационные ресурсы Советского Союза были велики, но не бесконечны, в особенности после поражений 1941–1942 годов, после утраты многонаселенных территорий. Противники нередко упрекали Жукова в прямолинейности, в том, что он якобы не считался с жертвами. Статистика говорит об обратном: на фронтах, которыми командовал Жуков, потери неизменно были меньше, чем у соседей. Например, в Берлинской операции: на жуковском 1-м Белорусском насчитывалось 1,7% потерь от общего состава, а у соседей — 2,4%. Схожее соотношение сохранялось всю войну.

Спаситель Отчизны Маршал Советского Союза Георгий Жуков у рейхстага, 3 мая 1945 года Фото: РИА Новости

Неудивительно, что именно Жуков 24 июня 1945 года командовал Парадом Победы на Красной площади. Не забыть, как он выехал из Спасских ворот на белом коне, которого звали Кумиром. И на втором параде Победы 7 ноября в Берлине, в котором участвовали представители четырех армий антигитлеровской коалиции Жуков, принимавший парад от советской стороны, был главным героем. Он олицетворял Красную армию, решающую роль которой в разгроме немцев и их союзников тогда никто не подвергал сомнению. Неудивительна и послевоенная опала. После всемирного триумфа — публичная критика и командование Одесским округом. А тот факт, что Жукову удалось избежать тюрем и лагерей, говорит о том, что он все еще был необходим Сталину «в грядущих боях».

Политический цугцванг

Жуков сполна познал непоследовательность политики Никиты Хрущева, который, отлично зная характер маршала, назначил его министром обороны и опирался на него в борьбе с политическими конкурентами. Но, когда «антипартийная группировка» Вячеслава Молотова уже не представляла опасности для первого секретаря ЦК, Жуков вновь оказался в кромешной опале.

Хрущев увидел в нем потенциального соперника, сильного, популярного в народе. Первый секретарь ЦК КПСС подстраховывался: никаких планов захвата власти у Жукова не было, он вообще по русской полководческой традиции почти равнодушно относился к политике. Но по вопросам обороны маршал Победы, споривший со Сталиным, поддакивать Никите Сергеевичу точно не собирался.

Узнав, что вместо него министром обороны назначили маршала Родиона Малиновского Жуков, по легенде, грустно пошутил: «Ну это еще хорошо. Я думал, Фурцеву (тогдашний министр культуры. — Ред.) назначат».

Спаситель Отчизны Маршал Советского Союза Георгий Жуков во время Парада Победы на Красной площади после окончания Великой Отечественной войны, 24 июня 1945 года Фото: ТАСС/Евгений Халдей

На некоторое время Жуков стал мишенью для официозной критики. Его обвиняли в бонапартизме, в отрыве от партии. Пытались бросить тень и на фронтовую биографию маршала. Он оказался в полной отставке — даже в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны его не включили. Из книг и газетных публикаций о войне имя маршала победы вычеркивали. На даче, где жил полководец, установили прослушивающую аппаратуру. Политика не война, в ней фронтовой гроссмейстер оказался не самым сильным игроком.

Но он не сломался. Нашел себя в «Воспоминаниях и размышлениях». Жуков всегда точно подбирал слова — для приказов, для аргументов во время подготовки операций. И книгу свою назвал не просто эффектным словосочетаниям. Это именно воспоминания и размышления, выверенные и просчитанные.

Характер маршала

После отставки Никиты Хрущева тучи над головой маршала, которому пошел восьмой десяток, постепенно стали рассеиваться. В телевизионных беседах с Константином Симоновым раскрылся не железный полководец, а думающий человек, аналитик, живой, ироничный, умеющий рассматривать разные варианты развития событий, при этом внутренне монументальный. Без позы, без фальши. Никакие послевоенные испытания не могли сбить с него ореол Победы.

Немало мемуаров написано о Второй мировой войне. Но жуковские «Воспоминания и размышления» — на особом счету. Конечно, они написаны с оглядкой на цензуру, на политическую ситуацию. Против выхода этой книги выступали секретарь ЦК по идеологии Михаил Суслов и министр обороны Андрей Гречко. Впрочем, Брежнев дал добро на книгу, намекнув через третьих лиц, что неплохо бы добавить туда две-три фразы о нем самом.

Спаситель Отчизны Маршал Советского Союза Георгий Жуков в рабочем кабинете, 1970 год Фото: ТАСС

Жуков пошел на уступки. Но характер и интеллект полководца в этой книге запечатлен точно. И не случайно его мемуары заинтересовали десятки миллионов читателей по всему миру. Жуков на закате дней снова стал делегатом съезда КПСС, получил два высоких ордена. В киноэпопее «Освобождение» его сделали практически главным героем, «Родину спасшим, вслух говоря». До тридцатилетия Победы маршал не дожил: летом 1974-го его оплакивала вся страна.

Монумент герою

В 1990-е в восприятии маршала Жукова проявились две крайности. Одни провозглашали его единственным символом победы, оттесняя на второй план прежде всего политических руководителей страны во главе с Иосифом Сталиным. Другие обрушились на Жукова всей мощью примитивной пропагандистской мифологии, сводящейся к двум словам «трупами завалили».

После распада Советского Союза эти нападки можно считать неминуемыми, и связаны они не столько с анализом военной реальности, сколько с политическими маневрами «властителей дум» в нашей стране и за рубежом. Очевидно, что одной из стратегических задач для них было и остается необъективное занижение роли Красной армии в разгроме Третьего рейха.

Спаситель Отчизны Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Но историю не изменить: войну выдержал и выиграл наш солдат, которого вели в бой полководцы, и в их ряду первым среди равных был Георгий Константинович Жуков.

На подступах к Красной площади к 50-летию Победы установлен памятник маршалу. Но, думается, точного осмысления полководца художники еще не создали. Главное — впереди. Для победителей смерти нет, всадник на белом коне всегда в народной памяти. И он из нее не исчезнет.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»