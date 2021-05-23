Солдат кино: Григорий Чухрай принес на экран правду о войне
23 мая 1921 года родился кинорежиссер Григорий Чухрай, автор «Баллады о солдате» и «Сорок первого». В этот день «Известия» вспоминают, как фронтовик-десантник и убежденный коммунист снял едва ли не самые честные фильмы сразу о двух великих войнах — Гражданской и Отечественной.
Парень с юга
Чухрай родился в Мелитополе, всю жизнь считал Украину своей малой родиной, но с юных лет немало поколесил по стране вслед за матерью — партийным работником среднего звена, участником коллективизации, а затем — довольно крупным милицейским начальником (в мемуарах режиссера упоминается «ромб в петлице» — признак генеральского ранга). Днепропетровск, Северный Кавказ, Баку — калейдоскоп мест и впечатлений.
В середине тридцатых семья оказалась в Москве, где Чухраю поначалу пришлось трудно — провинциальные замашки и южнорусский акцент были поводом для насмешек одноклассников. Мальчик год не ходил в школу втайне от родителей — единственным местом, где он мог провести время, был, разумеется, кинотеатр. «Насмотренность» — великое дело и не один великий режиссер, от Кулешова до Тарантино выбирал себе профессию под грузом радостных впечатлений от множества увиденных в юности фильмов. Восемнадцатилетний Чухрай совсем было отнес документы во ВГИК, но опередила повестка в военкомат.
Войну он встретил младшим сержантом, радистом, по обстановке тех дней — опытным солдатом. В первые же дни был ранен, а после госпиталя добровольно пошел в воздушный десант, род войск тогда сравнительно молодой и малочисленный, но уже овеянный романтикой, причем — романтикой смертельной. Чухрай — настоящий, «окопный» ветеран, не снискавший ни больших чинов, ни высоких наград и своей боевой биографией особенно не гордившийся. А ведь в ней были и десанты в тыл врага, и диверсии, и новые ранения.
Григорий Чухрай во время встречи со слушателями факультета «История советского кино» Народного киноуниверситета во дворце культуры «Родина», 1962 год
Во ВГИК вчерашнего фронтовика приняли сравнительно легко — всё же старший лейтенант, коммунист (причем не по партбилету, а по убеждениям, которые Чухрай сохранил до конца жизни). Вместе с ним учились Владимир Басов и Тенгиз Абуладзе, а учителями их были Юткевич и Ромм, столпы и иконы советской кинорежиссуры. ВГИК Чухрай окончил в год смерти Сталина и уехал работать на студию Довженко.
Новые времена
Начало пятидесятых в истории советского кино принято обозначать диковатым, но точным термином «малокартинье». Фильмов тогда снималось в СССР действительно всего ничего, так что выпускнику ВГИКа до самостоятельной работы, как правило, было как до Луны. Ассистент режиссера-постановщика, затем второй режиссер и только потом — да и то совершенно необязательно — самостоятельная работа. Весь этот непростой путь Чухрай прошел полностью.
Киевская киностудия и в лучшие годы своей истории не походила на Голливуд, а уж на закате сталинской эпохи снимали там совсем что-то невероятное по качеству (то есть по его отсутствию). Тем не менее Чухрай работал добросовестно, ждал собственного шанса. Помогла совершенно неожиданно банальная человеческая честность и порядочность. Когда под угрозой срыва оказалась сдача фильма «Триста лет тому», посвященного юбилею объединения Украины с Россией, Чухрай — второй режиссер картины — без малейшего страха выступил против сценариста ленты, самого титулованного украинского драматурга Корнейчука. Молодого режиссера едва не исключили из партии, но Корнейчука настолько не любила московская интеллигенция, что поступок Чухрая не остался незамеченным. Директор «Мосфильма», легендарный Иван Пырьев вызвал резавшего правду-матку молодого ветерана в столицу и просто спросил, что тот хочет снимать. Чухрай выбрал повесть Бориса Лавренева «Сорок первый».
Кадр из фильма «Сорок первый»
Этот фильм, к сожалению, до сих находится в обидной тени «Баллады о солдате», хотя вопрос о том, какую из двух работ считать вершиной творчества Чухрая, на самом деле остается открыт. Маститый кинорежиссер Александр Столпер после просмотра «Сорок первого» спросил у сидевшего рядом сценариста Валентина Ежова, сколько лет человеку, снявшему это кино, и узнав, что режиссеру нет и сорока, сказал: «Этому парню хорошо бы сейчас умереть». Чухрай (он сидел в том же зале и всё слышал) умирать не собирался, но то, что у него получился шедевр, понимал отчетливо.
С бесстрашием десантника он простым языком заявил с экрана, что белогвардеец — не синоним слова «сволочь», что Гражданская война — это в первую очередь трагедия и что любовь не всегда сильнее смерти. Вещи, которые сейчас кажутся банальностью, но для России 1956 года — почти сенсационные откровения.
Евгений Урбанский, Нина Дробышева и Григорий Чухрай на съемках фильма «Чистое небо», 1960 год
Сценарист «Сорок первого» Григорий Колтунов заявил, что не хочет иметь ничего общего с этой «белогвардейской мерзостью». Оператор фильма, великий Сергей Урусевский благосклонно внимал слухам, что на самом деле фильм поставил он. Зато Хрущев, по слухам, лично потребовал от Министерства культуры, чтобы «Сорок первый» отправили в Канны. Там история обреченной любви красного снайпера Марютки и деникинского поручика, по иронии судьбы, получила приз за лучший сценарий.
Война без войны
То, что бывший фронтовик не мог не снять фильм о Великой Отечественной, было очевидно. Тем более что наступившая хрущевская оттепель позволяла показывать войну не только с героической, парадной стороны. «Баллада о солдате» (1960) — фильм вообще не о героизме, хотя главный персонаж, «русский солдат» Алеша Скворцов, герой по любым меркам. В рамках простой истории несостоявшегося отпуска молодого фронтовика, отказавшегося от представления к ордену, чтобы съездить к матери домой починить прохудившуюся крышу, Чухрай вновь говорит о вещах, которыми в наше время трудно кого-то удивить, но которые кто-то должен был сказать первым. Война — это не только штыковое «ура» и не только ад и нечеловеческое горе. Это в первую очередь экзамен на человечность, на способность в самые страшные дни на сопереживание, порядочность, любовь, наконец. Алеша не починит материнский дом, но в конечном счете ценой своей жизни сохранит и его, и тысячи других домов.
В неполные сорок лет Чухрай фактически обрел статус живого классика — в том числе и с формальной точки зрения (Ленинская премия, спецприз жюри в Каннах и куча других наград, включая номинацию на «Оскар»). От него теперь ждали только шедевров — и еще один он снял. «Чистое небо» (1961), фильм о летчике, которого немецкий плен чуть было не сделал изгоем в собственной стране — едва ли не самое прямолинейное антисталинское высказывание в советском кинематографе.
Кадр из фильма «Баллада о солдате»
Но не существует ни одного режиссера в мире, фильмография которого состоит исключительно из шедевров. Чухрай понял это очень рано — и выбрал иной путь. За следующие 20 лет он снял всего три картины и в неполные 60 лет прекратил творческую деятельность. Он много преподавал (среди его учеников — Ираклий Квирикадзе и Рустам Хамдамов), почти три десятилетия отвечал в Союзе кинематографистов за бытовые вопросы, не скрывал своей общественной позиции: в конце шестидесятых осудил попытки реабилитации Сталина. Десантник Чухрай прожил свою жизнь в кинематографе с солдатской прямотой: главное свое задание он выполнил, а об остальном пусть судят потомки.