Путин подписал закон о бюджете РФ на 2023–2025 годы

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 5 декабря.

Закон также устанавливает прожиточный минимум в РФ в 2023 году в размере 14 375 рублей.

30 ноября Совфед одобрил федеральный бюджет на 2023–2025 годы, в который было заложено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа до 16 242 рублей и прожиточного минимума. Государственная дума РФ утвердила его несколькими днями ранее.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин тогда отмечал, что принятый бюджет — самый сложный за последние годы. На это повлияли санкции и сложности в прогнозировании развития мировой экономики. Отмечалось, что проект закона предусматривал, что доходы бюджета России на 2023 год составят 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн (19,4% ВВП).

Уточнялось также, что на протяжении трех лет бюджет РФ будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником его покрытия будут госзаимствования.

26 октября директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил в беседе с «Известиями», что проект федерального бюджета этого года отличается от предыдущего своей направленностью на военные расходы и тем, что страна будет жить в условиях дефицитного бюджета. По его словам, сейчас экономика будет больше ориентирована на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью, то есть на обрабатывающую промышленность и высокотехнологичные услуги.