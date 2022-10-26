Парламентские разночтения: кто в думе выступил против нового бюджета

Госдума 26 октября рассмотрит в первом чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Как выяснили «Известия», из 32 комитетов нижней палаты парламента законопроект не рекомендовал к принятию только комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Как сообщил «Известиям» его глава Леонид Калашников, причина в сокращении финансирования трех госпрограмм. Тем не менее поддержать бюджет готовы в «Единой России», ЛДПР и «Новых людях». А вот в КПРФ сообщили о намерении проголосовать против. Недовольны подготовленным документом и в партии «Справедливая Россия — За правду», где считают, что Минфин должным образом не учитывает текущие условия.

Вопросы остались

Как выяснили «Известия», на заседании документ депутатам намерен представить глава Минфина. При этом накануне большинство комитетов нижней палаты рекомендовали законопроект принять, а Антон Силуанов провел встречи с фракциями, но у парламентариев по-прежнему остались вопросы к кабмину.

— Наш комитет — единственный — не поддержал этот проект бюджета. Есть вопросы с сокращением финансирования трех госпрограмм. Одна из них — «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом», которая вообще с нулевым обеспечением, — сказал «Известиям» глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Впрочем, по словам парламентария, глава Минфина пообещал исправить сложившуюся ситуацию. «Известия» направили запрос в министерство по этому вопросу.

— Нас не устраивает, что правительство как в хорошей экономической ситуации, так и в плохой, выжимает доходы из экономики. Оно оставляет их без движения, вместо того чтобы на эти деньги развивать отрасли промышленности, создающие максимальную добавленную стоимость, — пояснил «Известиям» глава комитета по защите конкуренции, зампред фракции «Справедливой России — За правду» Госдумы Валерий Гартунг.

Кроме того, добавил он, настораживает и то, что Минфин как будто не обращает внимания на СВО.

— Пока из того, что мы видим, у фракции не остается иного выбора, как голосовать против бюджета. Понятно, что он верстался под беспрецедентным санкционным давлением. Но на него повлияли и серьезные структурные проблемы в нашей экономике. Благодаря бюджетному правилу и в целом бюджетной и экономической политике нескольких правительств, мы уже 10 лет имеем темы роста в 1–2% ВВП в год и снижение реальных доходов людей, — заявил «Известиям» первый зампред комитета по бюджету, член КПРФ Михаил Щапов.

Списывать все проблемы бюджета только на санкции неправильно, считает он.

— У нас огромное количество вопросов к Минфину. Например, цели бюджетного правила не изменились — снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов и стабильность валюты. Но эти же цели ставились в 2004 году и достигнуты не были. За 18 лет доля нефтегазовых доходов выросла с 35% до 42%, а рубль продолжает скакать после резких изменений цен на нефть, — пояснил парламентарий.

По мнению коммуниста, правительство старается свести расходы с доходами, поменять подходы и приоритеты, но получается пока не везде и не всегда даже на «четверку».

Нужная поддержка

Вице-спикер ГД от партии «Новые люди» Владислав Даванков ранее сообщил «Известиям», что фракция готова поддержать проект бюджета в первом чтении, но поправок будет много.

— Доходная часть бюджета сильно сократилась, поэтому логично, что некоторые расходы также сократятся. Но нужно особенно внимательно подойти к выбору направлений, на которые мы выделим меньше денег, — отметил парламентарий.

По его словам, в проекте бюджета не заложили средства на увеличение зарплат учителей, хотя 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. А в здравоохранении серьезно сокращается финансирование региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в то время как смертность людей с такими заболеваниями растет, добавил депутат.

Поддержать документ намерена и главная политическая сила страны.

— Мы бюджет будем поддерживать. Более того, с точки зрения обсуждения он был очень напряженным. Мы работали над ним фактически в круглосуточном режиме в комитетах. Можно сказать, что Антон Силуанов начинал свой рабочий день в Госдуме, — добавил в беседе с «Известиями» зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

При этом не исключено, что партия подготовит свои поправки ко второму чтению.

— Главным приоритетом при этом для нас станет социальная ориентированность бюджета, а также соответствие нынешней ситуации в условиях проведения СВО, — подчеркнул депутат.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов в свою очередь добавил, что диалогом с Минфином партия в целом удовлетворена.

— На встрече с Антоном Силуановым в минувший понедельник мы обратили внимание на существующие проблемы в бюджете. Дали свои предложения, как поддержать нуждающихся граждан. Часть из них глава Минфина поручил проработать, — рассказал он «Известиям».

Примут большинством

По информации «Известий», фракция «Единой России» станет последней, с которой перед принятием бюджета встретится в среду Антон Силуанов. Однако эта встреча вряд ли поменяет расклад в голосовании. Документ с большой степенью вероятности примут в первом чтении большинством голосов ЕР, ЛДПР и «Новых людей».

Согласно сводному заключению на законопроект, которое представил комитет по бюджету и налогам, доходы госказны в 2023 году составят 26,1 трлн рублей, в 2024-м — 27,2 трлн рублей, в 2025 году — 28 трлн рублей. По сравнению с нынешним годом они снизятся на 5,6% за счет сокращения нефтегазовых поступлений. В 2024 и 2025 годах ожидается рост на 4,2% по сравнению с 2023-м и на 2,7% по сравнению с 2024-м.

Расходы федерального бюджета в будущем году прогнозируются на уровне 29,1 трлн рублей, в 2024-м — 29,4 трлн рублей, в 2025 году — 29,2 трлн рублей. Дефицит казны в 2023 году составит 2% ВВП, или 3 трлн рублей. Далее он будет сокращаться до 1,4%, или 2,2 трлн рублей, в 2024-м, и до 0,7%, или 1,2 трлн рублей, в 2025-м. Закрыть дефицит планируется за счет государственных заимствований и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В то же время сальдо внутренних заимствований в текущем году составит 1,7 трлн рублей, в 2024-м — 1,9 трлн рублей, в 2025 году — 2 трлн рублей. В документе отмечается, что спрос на государственный долг России значительно снизился, и это создает риски для проведения успешных аукционов ОФЗ. Поэтому рекомендуется принять меры по улучшению привлекательности российского долга.

Значимость же поступлений от приватизации федерального имущества в 2023–2025 годах, согласно прогнозам, станет заметно ниже. Объем ФНБ к концу 2023 года может уменьшиться до рекордных показателей начиная с 2018-го. При этом в 2024 году его показатели будут на самом низком уровне резервных фондов за последние 20 лет.

По оценкам Счетной палаты, существуют риски недопоступления доходов по соглашениям между странами — членами Евразийского экономического союза. В 2023–2025 годах они составят 56 млн рублей, 53,6 млн рублей и 52,7 млн рублей соответственно.

Проект федерального бюджета этого года отличается главным образом от предыдущего своей направленностью на военные расходы и тем, что страна будет жить в условиях дефицитного бюджета, отметил в беседе с «Известиями» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, сейчас экономика будет больше ориентирована на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью, то есть на обрабатывающую промышленность и высокотехнологичные услуги, резюмировал эксперт.