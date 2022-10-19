Двойная выгода: кого порадует универсальное пособие

Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии для нуждающихся семей с детьми до 17 лет и беременных. Это пособие, сообщают законодатели, объединит целый ряд действующих мер соцподдержки, в том числе региональных, унифицирует выплаты семьям в разных субъектах РФ, сделает более понятной саму систему пособий. Подробности — в материале «Известий».

Каким будет универсальное пособие

Законопроект был зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности в конце сентября, довольно быстро прошел все предварительные согласования и был принят на пленарном заседании 18 октября.

Универсальное пособие будет предоставляться семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. Также будут учитывать наличие движимого и недвижимого имущества, доходы от вкладов, причины отсутствия доходов. Система должна заработать уже с 1 января 2023 года.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отмечает, что на сегодняшний день «потребовался переход к единообразию» в социальной политике, и таковым стало «понятное и простое» универсальное пособие.

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— Нововведение позволит реализовать бесшовную систему ежемесячной поддержки от момента ожидания ребенка до его 17-летия, — рассказала она «Известиям».

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что отдельные этапы будущего универсального пособия уже реализованы в виде отдельных ежемесячных выплат : семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно, семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. «Для выстраивания целостной системы поддержки» осталось привести к единым требованиям меры поддержки семьям с детьми до 3 лет и до 17 лет, а также ввести дифференцированный размер выплат беременным женщинам, говорится в документе.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее сообщал, что на универсальное пособие для семей с детьми будет направлено 1,7 трлн рублей из федерального и региональных бюджетов. Его будут выплачивать семьям, в которых воспитывается около 10 млн детей (в пояснительной записке — около 9,2 млн детей). Единое пособие коснется семей с невысокими доходами, имеющих детей в возрасте до 17 лет, а также беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки.

— Пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР, — сообщали в Министерстве труда и социальной защиты.

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Единое пособие будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. Однако для семей, у которых дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрена возможность получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие.

Получить универсальное пособие смогут семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия — 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. По стране прожиточный минимум на 2023 год установлен Минтрудом в размере 14 375 рублей. Однако в разных регионах суммы могут быть разными. Так, в Москве прожиточный минимум в расчете на душу населения сейчас составляет 20 585 рублей, в Курганской области — 13 085 рублей, а в Липецкой — 11 553 рубля.

Котяков пояснил, что благодаря новым правилам будет увеличен размер выплат для нуждающихся беременных женщин — не 50% от прожиточного минимума, а 50%, 75% или 100% (то есть произойдет дифференциация этого пособия в зависимости от нуждаемости).

Святенко отмечает, что интегрирован в меру поддержки семей с низкими доходами и материнский капитал.

— Универсальным пособием дополнительно устанавливается возможность получать выплату из материнского капитала на каждого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения ребенка и без комплексной оценки нуждаемости семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на одного человека , — говорит она. — Сейчас такая возможность есть только у родителей второго ребенка. Таким образом семья сама решает — получать выплату на протяжении всего года или, например, задействовать средства материнского капитала как оперативную помощь семейному бюджету на несколько месяцев — в преддверии нового или учебного года.

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Система должна стать удобнее: с 1 января всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить выплату сразу на всех. Подать документ можно будет в том числе в электронном виде через портал госуслуг.

Кому нужна новая система

Председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович отмечает, что семьи давно ждали, что пособия будут работать от беременности до достижения ребенком 18 лет (а если он учится, то до 23 лет).

— Пособий было много, и люди путались, не всегда могли правильно определить, по каким категориям начисляются пособия, как их оформлять, — рассказала она «Известиям». — Я думаю, что универсальное пособие — это как раз возможность получать пособия без путаницы и сомнений, зная, что этот порядок четко определен.

По ее словам, полноценная поддержка семьи очень значима, и важно, что нет возрастных разрывов между ними. Карпович называет именно эту неразрывность главным достижением универсального пособия.

— Поэтому мы все этого ждали, но сейчас посмотрим, как будет работать этот новый механизм на практике, — отметила она.

Заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав в МГЮА им. О.Е. Кутафина, соучредитель центра по правовой поддержке «Мама в праве» Елена Гринь также подчеркивает, что сейчас пособий, выплат и льгот для семей с детьми много — и федеральных, и региональных — и не все граждане знают о них. Есть сложности и с оформлением документов и определением органа, в который необходимо обращаться. Кроме того, говорит она, большинство выплат носит заявительный характер, что тоже ведет к тому, что граждане их не получают.

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— Универсальное пособие существенным образом упростит порядок получения выплаты, — считает она. — Для его получения достаточно будет подать одно заявление посредством «Госуслуг» или обратиться МФЦ.

Президент фонда «МногоМама» Алина Контарева соглашается, что семьям очень сложно разобраться в системе пособий, возникает «миллион вопросов», и в какой-то степени эта проблема решится.

— Мы знакомы с этим проектом, но семьи пока не могут оценить, насколько он будет им полезен или наоборот, — рассказала она «Известиям». — Кто-то слышал о том, что будет введено универсальное пособие, а кто-то пока не в курсе. Поэтому и ожиданий пока нет.

Кому выгодно введение универсального пособия

Универсальное пособие заменяет собой в том числе региональные выплаты, которые, с одной стороны, не во всех субъектах РФ присутствовали, с другой стороны, отличались друг от друга по размеру. Эта унификация вызывает вопросы — не будут ли некоторые семьи получать меньше?

— На это есть переходный период, — говорит Наталья Карпович. — Семьи могут пока сохранить прежний способ начисления выплат, если они уже являются благополучателями. Стоит ли всем так делать — это зависит от многих факторов: даты рождения ребенка, от периода, за который семьи получали пособие, от возрастных категорий. Если старая схема более выгодна для семьи на сегодняшний день, то следует оставить старые пособия.

Она подчеркивает, что ранее пособия вводились разными этапами, были определены различные меры поддержки, и может возникнуть некая разница. За переходный период всё должно прийти в норму и новый механизм заработает четко.

Двойная выгода Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— На базе федерального универсального пособия будут производиться выплаты по всем категориям, даже если они отсутствовали в регионах, — говорит Карпович. — Даже если где-то какое-то пособие было выше, чем универсальное, то, например, отсутствовало другое, и в сумме семья получит всё равно лучшие условия. Кроме того, будет проще разобраться, не будет региональной принадлежности. Меры поддержки выравниваются по всей территории РФ.

Она подчеркивает, что не пострадают семьи и из богатых регионов, а если сумма пособия будет всё же снижаться, то через некоторое время эту проблему можно будет поправить.

В сообществе «МногоМама», однако, встречают универсальное пособие более сдержанно.

— Стоит отметить, что еще больше усиливается привязка выплат к среднедушевому доходу семьи, — говорит Алина Контарева. — Эта тенденция в системе соцподдержки семей с детьми вызывает много вопросов. Ранее пособия беременным, пособие по уходу, в связи с рождением не были привязаны к доходам семьи.

Она добавляет, что с каждым разом получить выплаты становится «сложнее и сложнее» — слишком много условий для предоставления пособий.

— Это приводит к тому, что многие даже не пытаются их получить, а кто-то в стремлении оформить их любыми путями начинает предпринимать такие меры, как развод, чтобы не учитывать супруга, или вывод доходов на других людей , — говорит Контарева. — Это неправильно.

Будет ли выгоднее универсальное пособие по сравнению с выплатами, которые были ранее, в каждой ситуации надо рассчитывать индивидуально, говорит она.