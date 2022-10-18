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Госдума приняла в I чтении проект об универсальном пособии на детей

Госдума приняла в первом чтении проект об универсальном пособии на детей до 17 лет и беременным женщинам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении с 1 января универсального пособия для семей с детьми до 17 лет и беременным женщинам. Проект закона был рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты парламента во вторник, 18 октября.

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Инициатива предусматривает оказание материальной помощи беременным, в том числе с учетом раннего наступления беременности, а также семьям с детьми до 17 лет. Главный критерий для получения выплат станет нуждаемость. Подтверждать этот показатель придется ежегодно.

«Как раз, чтобы людям не приходилось обращаться в различные инстанции. <...> Пока мы не переходим на беззаявительный характер, нужно будет одно заявление», — уточнила вице-премьер Татьяна Голикова.

Пособие будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Его размер будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей и 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения при назначении универсального пособия беременной женщине.

Предполагается, что мерой поддержки будут охвачены семьи, воспитывающие около 10 млн детей.

На выплаты универсального пособия малообеспеченным семьям с детьми и беременным женщинам из федерального бюджета в 2023 году будет выделено свыше 520 млрд рублей.

Документ был внесен в Думу 28 сентября правительством РФ.

В том же месяце в минтруде отмечали, что семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие. В ведомстве добавили, что средний размер универсального пособия на одного ребенка по России составит 7 тыс. рублей, 10,5 тыс. рублей или 14 тыс. рублей в зависимости от уровня нуждаемости семьи.

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