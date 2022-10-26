Реклама
Прямой эфир
Мир
Армения намерена инициировать встречу лидеров ОДКБ по ситуации на границе
Общество
Регионам направят почти 59 млрд рублей на повышение зарплат медработникам
Авто
Mercedes-Benz увеличила прибыль в III квартале 2022 года
Происшествия
ВСУ выпустили десят ракет из РСЗО «Град» по поселку Гольмовский в ДНР
Мир
Посол РФ заявил о негласном использовании Австрии для транзита оружия на Украину
Мир
Россия намерена сохранить безвизовый въезд для украинцев
Общество
СК завершил расследование уголовного дела Тесака и его соратников
Политика
Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания
Мир
В Японии назвали попытки США помочь Европе источником ее проблем
Мир
СМИ Украины сообщили о взрывах в Сумской области
Мир
NYT сообщила о сорванной секретной сделке США и Саудовской Аравии
Мир
Генсек НАТО призвал Россию продлить зерновую сделку

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2023–2025 годы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом говорится 26 октября в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Парламентские разночтения: кто в думе выступил против нового бюджета
Почему главный финансовый документ страны на предстоящие годы устраивает не все политические силы

Доходы в 2023 году запланированы в сумме 26,1 трлн рублей, в 2024 году — 27,2 трлн рублей, в 2025 году — почти 28 трлн рублей. Расходы — 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году, 29,2 трлн рублей в последующем году, отметили в парламенте.

В бюджет заложили выполнение всех соцобязательств государства.

«С 1 февраля запланирована индексация соцвыплат выше уровня инфляции — на 12,3 %. Кроме того, предусмотрено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

На социальную сферу планируется выделить 7,343 трлн рублей, или 25,3% от общего объема бюджета. Второе место занимает национальная оборона, на нее выделили 4,98 трлн рублей, или 17 % от бюджетных трат. На национальную безопасность и деятельность силовых структур отведено 4,417 трлн рублей (15 % расходов).

«В полном объеме в бюджете учтены задачи строительства 5 тыс. школ и ремонт 2,7 тыс. медицинских организаций, а также семи кампусов мирового уровня в Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Челябинске и Нижнем Новгороде», — отметили в Госдуме.

Как ранее в октябре сообщили «Известиям» в Минфине, правительство утвердило распоряжение о направлении 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на финансирование расходов бюджета. Средства в том числе пойдут на исполнение в полном объеме соцобязательств перед россиянами, а также на замещение государственных заимствований, погашение госдолга, предоставление бюджетных кредитов регионам.

.В сентябре президент России Владимир Путин поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022