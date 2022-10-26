Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2023–2025 годы

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли в первом чтении проект закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом говорится 26 октября в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Доходы в 2023 году запланированы в сумме 26,1 трлн рублей, в 2024 году — 27,2 трлн рублей, в 2025 году — почти 28 трлн рублей. Расходы — 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году, 29,2 трлн рублей в последующем году, отметили в парламенте.

В бюджет заложили выполнение всех соцобязательств государства.

«С 1 февраля запланирована индексация соцвыплат выше уровня инфляции — на 12,3 %. Кроме того, предусмотрено повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ до 16 242 рублей и прожиточного минимума», — говорится в сообщении.

На социальную сферу планируется выделить 7,343 трлн рублей, или 25,3% от общего объема бюджета. Второе место занимает национальная оборона, на нее выделили 4,98 трлн рублей, или 17 % от бюджетных трат. На национальную безопасность и деятельность силовых структур отведено 4,417 трлн рублей (15 % расходов).

«В полном объеме в бюджете учтены задачи строительства 5 тыс. школ и ремонт 2,7 тыс. медицинских организаций, а также семи кампусов мирового уровня в Москве, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Челябинске и Нижнем Новгороде», — отметили в Госдуме.

Как ранее в октябре сообщили «Известиям» в Минфине, правительство утвердило распоряжение о направлении 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния на финансирование расходов бюджета. Средства в том числе пойдут на исполнение в полном объеме соцобязательств перед россиянами, а также на замещение государственных заимствований, погашение госдолга, предоставление бюджетных кредитов регионам.

.В сентябре президент России Владимир Путин поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета.