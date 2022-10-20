Из ФНБ направят 1 трлн рублей на обеспечение сбалансированности бюджета России
Правительство утвердило распоряжение о направлении 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование расходов федерального бюджета, сообщили «Известиям» в Минфине России.
«На обеспечение сбалансированности федерального бюджета из ФНБ будет направлен 1 трлн рублей», — уточнили в ведомстве.
Как отметили в министерстве, средства в том числе пойдут на исполнение в полном объеме социальных обязательств перед россиянами, а также на замещение государственных заимствований, погашение госдолга, предоставление бюджетных кредитов регионам.
В конце сентября министр финансов Антон Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2022 году может быть исполнен с дефицитом больше 0,9% ВВП.
Президент России Владимир Путин 19 сентября поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета.
По данным Минфина, опубликованным на сайте ведомства, объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил 10,79 трлн рублей.