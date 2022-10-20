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Из ФНБ направят 1 трлн рублей на обеспечение сбалансированности бюджета России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство утвердило распоряжение о направлении 1 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование расходов федерального бюджета, сообщили «Известиям» в Минфине России.

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«На обеспечение сбалансированности федерального бюджета из ФНБ будет направлен 1 трлн рублей», — уточнили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, средства в том числе пойдут на исполнение в полном объеме социальных обязательств перед россиянами, а также на замещение государственных заимствований, погашение госдолга, предоставление бюджетных кредитов регионам.

В конце сентября министр финансов Антон Силуанов сообщил, что федеральный бюджет в 2022 году может быть исполнен с дефицитом больше 0,9% ВВП.

Президент России Владимир Путин 19 сентября поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета.

По данным Минфина, опубликованным на сайте ведомства, объем Фонда национального благосостояния на 1 октября составил 10,79 трлн рублей.

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