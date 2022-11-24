Госдума утвердила бюджет России на 2023-2025 годы

Госдума утвердила федеральный бюджет России на 2023-2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2% до 0,7% ВВП. Соответствующий закон принят в четверг, 24 ноября.

Кроме того, Госдума предлагает правительству направить дополнительные доходы бюджета, если они поступят в казну, на капитальные вложения в объекты здравоохранения, коммунальной инфраструктуры и социальные объекты в регионах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин после принятия федерального бюджета в третьем чтении.

Новость дополняется