Расходные обстоятельства: трехлетний бюджет принят с поправками на 1,9 трлн

При рассмотрении бюджета во втором чтении депутаты перераспределили 1,9 трлн рублей расходов. Всего они утвердили 605 поправок в документ , сообщил глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров. Изменения главным образом предусматривают увеличение расходов на поддержку военнослужащих, здравоохранение и образование . Ранее министр финансов Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на 2023-2025 годы как самый сложный в его профессиональной карьере. Эксперты уверены: проект госказны на трехлетку вполне можно считать мобилизационным .

Что изменилось

Госдума утвердила во втором чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Ранее в интервью СМИ министр финансов называл его самым сложным в своей карьере. Антон Силуанов возглавляет Минфин 11 лет . О трудностях в разработке законопроекта говорил также глава правительства Михаил Мишустин.

— Тот масштаб санкций и попыток «недружественных» стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности — все это ставит непростые задачи под формирование нашего бюджета, — заявлял премьер-министр.

После рассмотрения документа в первом чтении к нему поступило 750 поправок, из которых 605 — на принятие, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Впрочем, в пресс-службе Счетной палаты «Известиям» сообщили, что количество изменений ко второму чтению сопоставимо с прошлым годом . Поправки не предусматривают изменения общего объема расходов. В основном они коснулись перераспределения 1,9 трлн рублей.

Расходные обстоятельства_1 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Так, по сравнению с нынешним годом в 2023-м на 19% больше бюджетных средств будет направлено на здравоохранение, почти на 10% — на образование, на 12% — на культуру и кинематографию.

Во время рассмотрения законопроекта отдельное внимание уделялось увеличению расходов на поддержку военнослужащих и их семей . На развитие военных городков в 2023 году дополнительно направят 44,4 млрд рублей, в 2024-м — 71,2 млрд, в 2025-м — 69,7 млрд. Расходы на военные госпитали увеличат в ближайшие два года на 4,6 млрд рублей, в 2025-м — на 3,9 млрд.

Также внесены крупные поправки в части дополнительного финансирования в 2023 году сельских территорий и городского транспорта — в размере 8 и 9 млрд рублей, соответственно. Кроме того, в ближайшие годы планируется подключить 1800 малых населенных пунктов к интернету. На это будет направлено еще 8 млрд рублей, следует из поправок.

Расходные обстоятельства_2 Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Помимо этого, увеличиваются средства на питание школьников, ремонт общеобразовательных учреждений, новые места в детсадах и создание детских лагерей. Также изменения предусматривают модернизацию центров занятости в 17 регионах России — на это выделят 2,7 млрд рублей.

В проект бюджета заложены и траты на новые территории, однако они входят в засекреченные статьи.

В соответствии с законопроектом о бюджете, его доходы в 2023 году составят 26,1 трлн, в 2024-м — 27,2 трлн, в 2025 году — 28 трлн рублей. Расходы госказны прогнозируются в 2023 году на уровне 29 трлн, в 2024-м — 29,4 трлн, в 2025-м — 29,2 трлн. По словам главы Минфина, повышение объема расходов создает дополнительный бюджетный стимул.

Предполагается, что в течение трех лет бюджет будет дефицитным : в 2023 году недостача составит 2% ВВП, в 2024-м — 1,4%, в 2025-м — 0,7%.

Не похож на другие

Новый бюджет вполне можно считать мобилизационным , уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Обнародованные статьи, которые связаны с материальным обеспечением, социальной поддержкой военнослужащих и в целом армии — лишь малая часть наращивания расходов, напрямую или косвенно связанных с СВО, объяснил он.

Сложным этот бюджет можно назвать из-за существенной неопределенности будущих доходов и расходов , разбалансировки и перераспределения затрат между статьями, отметил эксперт.

Расходные обстоятельства_3 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Основные трудности при формировании бюджета на трехлетку состоят в том, что нужны доработки, в том числе и в связи с расширением состава РФ , считает директор ИНП РАН Александр Широв. Интеграция новых субъектов и, соответственно, увеличение населения, в том числе необеспеченного, потребовали перераспределения значительной части расходов, а это очень сложная работа для правительства и Минфина, добавил он.

Этот бюджет можно косвенно назвать оборонным, поскольку на деятельность по защите страны выделяется гораздо больше средств, чем обычно , подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом, по его мнению, главная трудность в составлении законопроекта заключается в том, что экономика будет трансформироваться. Власти поставили задачу перейти с экспорта привычного нам сырья на товары с высокой добавленной стоимостью — продукцию обрабатывающей промышленности и высокотехнологичные услуги , продолжил эксперт. Таким образом, у нас не будет экономического роста, нас ждет экономическое развитие, констатировал он.