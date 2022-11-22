Расходные обстоятельства: трехлетний бюджет принят с поправками на 1,9 трлн
При рассмотрении бюджета во втором чтении депутаты перераспределили 1,9 трлн рублей расходов. Всего они утвердили 605 поправок в документ, сообщил глава профильного комитета Госдумы Андрей Макаров. Изменения главным образом предусматривают увеличение расходов на поддержку военнослужащих, здравоохранение и образование. Ранее министр финансов Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на 2023-2025 годы как самый сложный в его профессиональной карьере. Эксперты уверены: проект госказны на трехлетку вполне можно считать мобилизационным.
Что изменилось
Госдума утвердила во втором чтении законопроект «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Ранее в интервью СМИ министр финансов называл его самым сложным в своей карьере. Антон Силуанов возглавляет Минфин 11 лет. О трудностях в разработке законопроекта говорил также глава правительства Михаил Мишустин.
— Тот масштаб санкций и попыток «недружественных» стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности — все это ставит непростые задачи под формирование нашего бюджета, — заявлял премьер-министр.
После рассмотрения документа в первом чтении к нему поступило 750 поправок, из которых 605 — на принятие, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Впрочем, в пресс-службе Счетной палаты «Известиям» сообщили, что количество изменений ко второму чтению сопоставимо с прошлым годом. Поправки не предусматривают изменения общего объема расходов. В основном они коснулись перераспределения 1,9 трлн рублей.
Так, по сравнению с нынешним годом в 2023-м на 19% больше бюджетных средств будет направлено на здравоохранение, почти на 10% — на образование, на 12% — на культуру и кинематографию.
Во время рассмотрения законопроекта отдельное внимание уделялось увеличению расходов на поддержку военнослужащих и их семей. На развитие военных городков в 2023 году дополнительно направят 44,4 млрд рублей, в 2024-м — 71,2 млрд, в 2025-м — 69,7 млрд. Расходы на военные госпитали увеличат в ближайшие два года на 4,6 млрд рублей, в 2025-м — на 3,9 млрд.
Также внесены крупные поправки в части дополнительного финансирования в 2023 году сельских территорий и городского транспорта — в размере 8 и 9 млрд рублей, соответственно. Кроме того, в ближайшие годы планируется подключить 1800 малых населенных пунктов к интернету. На это будет направлено еще 8 млрд рублей, следует из поправок.
Помимо этого, увеличиваются средства на питание школьников, ремонт общеобразовательных учреждений, новые места в детсадах и создание детских лагерей. Также изменения предусматривают модернизацию центров занятости в 17 регионах России — на это выделят 2,7 млрд рублей.
В проект бюджета заложены и траты на новые территории, однако они входят в засекреченные статьи.
В соответствии с законопроектом о бюджете, его доходы в 2023 году составят 26,1 трлн, в 2024-м — 27,2 трлн, в 2025 году — 28 трлн рублей. Расходы госказны прогнозируются в 2023 году на уровне 29 трлн, в 2024-м — 29,4 трлн, в 2025-м — 29,2 трлн. По словам главы Минфина, повышение объема расходов создает дополнительный бюджетный стимул.
Предполагается, что в течение трех лет бюджет будет дефицитным: в 2023 году недостача составит 2% ВВП, в 2024-м — 1,4%, в 2025-м — 0,7%.
Не похож на другие
Новый бюджет вполне можно считать мобилизационным, уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Обнародованные статьи, которые связаны с материальным обеспечением, социальной поддержкой военнослужащих и в целом армии — лишь малая часть наращивания расходов, напрямую или косвенно связанных с СВО, объяснил он.
Сложным этот бюджет можно назвать из-за существенной неопределенности будущих доходов и расходов, разбалансировки и перераспределения затрат между статьями, отметил эксперт.
Основные трудности при формировании бюджета на трехлетку состоят в том, что нужны доработки, в том числе и в связи с расширением состава РФ, считает директор ИНП РАН Александр Широв. Интеграция новых субъектов и, соответственно, увеличение населения, в том числе необеспеченного, потребовали перераспределения значительной части расходов, а это очень сложная работа для правительства и Минфина, добавил он.
Этот бюджет можно косвенно назвать оборонным, поскольку на деятельность по защите страны выделяется гораздо больше средств, чем обычно, подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. При этом, по его мнению, главная трудность в составлении законопроекта заключается в том, что экономика будет трансформироваться. Власти поставили задачу перейти с экспорта привычного нам сырья на товары с высокой добавленной стоимостью — продукцию обрабатывающей промышленности и высокотехнологичные услуги, продолжил эксперт. Таким образом, у нас не будет экономического роста, нас ждет экономическое развитие, констатировал он.
Кроме того, этот проект бюджета не похож на те, что были в последние годы, поскольку он будет дефицитным, продолжил эксперт. При этом не исключено, что в будущем в бюджет внесут еще больше правок, ожидает Георгий Остапкович. По его словам, сейчас мы переживаем не экономический, а геополитический кризис, это создает сильную неопределенность. Поэтому властям придется быстро реагировать на изменения, объяснил он.