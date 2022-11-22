 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Клирик псковского монастыря погиб в результате обстрелов ВСУ
Мир
Вучич заявил, что ситуация в Косово находится на грани столкновений
Мир
ЕС дополнительно выделит €35 млн для помощи Украине
Мир
В Латвии осквернили братское захоронение советских воинов
Общество
Гросси активизировал консультации о создании охранной зоны вокруг ЗАЭС
Мир
Украинцев предупредили о плановых отключениях электроэнергии 22 ноября
Мир
Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Мир
В Лейпциге продолжаются митинги в поддержку России
Общество
Специалисты МАГАТЭ осмотрели повреждения на ЗАЭС
Мир
В Германии заявили о выделении Молдавии €32 млн на фоне энергокризиса
Экономика
Суд в Польше отменил штраф «Газпрому» и компаниям ЕС за строительство СП-2
Экономика
Украина уведомила «Транснефть» о желании повысить тариф на транзит нефти
/

Пока все с домом: ГД готовится освободить обманутых дольщиков от НДФЛ

Сколько это сэкономит денег и кто их недополучит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект, который освободит обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с компенсированной им недвижимости в случае банкротства застройщика. Как выяснили «Известия», на инициативу ЛДПР и «Единой России» дали положительные заключения правовое управление и кабмин. В субъектах считают оправданным, что региональные бюджеты, формируемые как раз в основном за счет НДФЛ, могут недополучить определенную сумму, ведь появление обманутых дольщиков — вина и руководителей на местах. По словам пострадавших, принятие законопроекта позволит сэкономить людям суммы в несколько сотен тысяч рублей.

Нашли управу: застройщиков хотят лишить возможности назначать свои УК
Сохранят ли собственники жилья возможность выбора компаний

Не доход, а помощь

Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект депутатов фракций ЛДПР и «Единой России» «Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается в случае несостоятельности или банкротства застройщиков освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости. Как выяснили «Известия», документ рекомендован к рассмотрению правовым управлением Госдумы и правительством.

«Концептуальных замечаний правового характера по законопроекту не имеется», — говорится в заключении юристов нижней палаты, которое имеется в распоряжении «Известий».

Справка «Известий»

В декабре 2019 года Госдума приняла законопроект «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ», которым освободила от НДФЛ финансовые компенсации обманутым дольщикам. Однако на возмещенную недвижимость принятые нормы не распространяются.

По данным Минстроя, с января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых застройщиками дольщиков получили квартиры или деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. В то же время еще 119,4 тыс. нуждались в восстановлении прав.

При этом в правовом управлении ГД обращают внимание на то, что из НДФЛ в том числе формируется федеральный и региональные бюджеты, поэтому необходимо предусмотреть их «сбалансированность и самостоятельность».

Пока все с домом
дом
Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В кабмине предлагают уточнить, что такая налоговая льгота должна предоставляться региональным бюджетом при условии отсутствия у дольщика права на возмещение из федеральной казны.

Доступные стены: возмещенное обманутым дольщикам жилье могут освободить от НДФЛ
Зачем депутаты предлагают изменить налоговое законодательство

«Полагаем необходимым проработать указанный вопрос с органами власти субъектов, поскольку доходы от НДФЛ являются одним из основных источников доходов бюджетов субъектов и муниципальных образований», — повторили замечание ГД и в кабмине.

Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ко второму чтению законопроекта будут подготовлены поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджетов.

Законопроект для этого и проходит стадию трех чтений. Сначала принимается его концепция, с которой сейчас согласны и в правовом управлении Госдумы, и в правительстве, — пояснил парламентарий.

По его словам, в субъектах есть и такие случаи, когда обманутым дольщикам по региональным программам компенсируют жилье, и это сейчас воспринимается как дополнительный доход граждан, с которого они должны заплатить НДФЛ. Инициатива была подготовлена по жалобам обманутых дольщиков, которые обратились к депутату.

Люди столкнулись с ситуацией, когда они не заселились в квартиры, но уже должны заплатить деньги и не могут рассчитывать на помощь государства, — объяснил Ярослав Нилов.

Пока все с домом
дольщик
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Век доли не видать: как будут бороться с «серыми» схемами в сфере недвижимости
В зоне риска находятся дольщики в десятках регионов РФ

Ранее в пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что в ведомстве рассматривается вопрос освобождения от НДФЛ доходов в виде возмещения, полученного участниками долевого строительства в рамках законов субъектов.

Люди и так пострадали

О своей готовности поддержать законопроект «Известиям» сообщили и в других фракциях: «Справедливой России — За правду» и КПРФ. А некоторые губернаторы даже сочли логичным, если регионы потеряют часть доходов. Так, по словам главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, если в субъекте есть обманутые дольщики, то региональные власти тоже в этом отчасти виноваты, так как допустили такую ситуацию.

При этом Ростислав Гольдштейн отметил, что в ЕАО обманутых дольщиков нет, поэтому ему сложно оценить, как неуплата НДФЛ отразится на снижении доходов бюджета. Это будет зависеть от количества дольщиков в регионе и от финансовой состоятельности субъекта, пояснил он.

В 2019 году в числе самых проблемных субъектов Минстрой называл Московскую область, Краснодарский край, Ростовскую и Ленинградскую области. А в 2020-м в топ-3 регионов по числу объектов незавершенного строительства вошли Москва, Краснодарский край и Башкирия.

Пока все с домом
ндфл
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Сдадут за счет: в РФ почти вдвое выросло число проблемных новостроек
Сколько семей не смогут вовремя отметить новоселье

Как рассказал «Известиям» один из пострадавших в Подмосковье Александр Матягин, зачастую компенсированные обманутым дольщикам квартиры предоставляют без отделки и ремонта.

— Чтобы в них жить, нужно еще вложиться, помимо уплаты НДФЛ. А где взять эти деньги, например, пенсионерам, которые в течение ряда лет вкладывали деньги в строительство себе нового жилья? — удивился пострадавший. По его словам, лично ему отмена налога поможет сэкономить порядка миллиона рублей.

Напомним, долевое строительство жилья — форма, при которой компания получает деньги от покупателя, а взамен обязуется предоставить ему квартиру. Самая большая опасность в этом случае — наткнуться на недобросовестного застройщика, который занимается, к примеру, двойными продажами или привлекает новых дольщиков якобы для достройки объектов, превращая всё это в финансовую пирамиду.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022