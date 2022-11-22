Пока все с домом: ГД готовится освободить обманутых дольщиков от НДФЛ

Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект, который освободит обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с компенсированной им недвижимости в случае банкротства застройщика . Как выяснили «Известия», на инициативу ЛДПР и «Единой России» дали положительные заключения правовое управление и кабмин . В субъектах считают оправданным, что региональные бюджеты, формируемые как раз в основном за счет НДФЛ, могут недополучить определенную сумму, ведь появление обманутых дольщиков — вина и руководителей на местах. По словам пострадавших, принятие законопроекта позволит сэкономить людям суммы в несколько сотен тысяч рублей .

Не доход, а помощь

Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект депутатов фракций ЛДПР и «Единой России» «Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается в случае несостоятельности или банкротства застройщиков освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости . Как выяснили «Известия», документ рекомендован к рассмотрению правовым управлением Госдумы и правительством.

« Концептуальных замечаний правового характера по законопроекту не имеется », — говорится в заключении юристов нижней палаты, которое имеется в распоряжении «Известий».

Справка «Известий» В декабре 2019 года Госдума приняла законопроект «О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ», которым освободила от НДФЛ финансовые компенсации обманутым дольщикам. Однако на возмещенную недвижимость принятые нормы не распространяются. По данным Минстроя, с января по май 2022 года 14,9 тыс. обманутых застройщиками дольщиков получили квартиры или деньги за покупку жилья в домах, признанных проблемными. В то же время еще 119,4 тыс. нуждались в восстановлении прав.

При этом в правовом управлении ГД обращают внимание на то, что из НДФЛ в том числе формируется федеральный и региональные бюджеты , поэтому необходимо предусмотреть их «сбалансированность и самостоятельность».

Пока все с домом Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В кабмине предлагают уточнить, что такая налоговая льгота должна предоставляться региональным бюджетом при условии отсутствия у дольщика права на возмещение из федеральной казны.

«Полагаем необходимым проработать указанный вопрос с органами власти субъектов, поскольку доходы от НДФЛ являются одним из основных источников доходов бюджетов субъектов и муниципальных образований», — повторили замечание ГД и в кабмине.

Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ко второму чтению законопроекта будут подготовлены поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджетов.

— Законопроект для этого и проходит стадию трех чтений. Сначала принимается его концепция , с которой сейчас согласны и в правовом управлении Госдумы, и в правительстве, — пояснил парламентарий.

По его словам, в субъектах есть и такие случаи, когда обманутым дольщикам по региональным программам компенсируют жилье, и это сейчас воспринимается как дополнительный доход граждан, с которого они должны заплатить НДФЛ . Инициатива была подготовлена по жалобам обманутых дольщиков, которые обратились к депутату.

— Люди столкнулись с ситуацией, когда они не заселились в квартиры, но уже должны заплатить деньги и не могут рассчитывать на помощь государства, — объяснил Ярослав Нилов.

Пока все с домом Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Ранее в пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что в ведомстве рассматривается вопрос освобождения от НДФЛ доходов в виде возмещения, полученного участниками долевого строительства в рамках законов субъектов.

Люди и так пострадали

О своей готовности поддержать законопроект «Известиям» сообщили и в других фракциях: «Справедливой России — За правду» и КПРФ . А некоторые губернаторы даже сочли логичным, если регионы потеряют часть доходов. Так, по словам главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, если в субъекте есть обманутые дольщики, то региональные власти тоже в этом отчасти виноваты, так как допустили такую ситуацию .

При этом Ростислав Гольдштейн отметил, что в ЕАО обманутых дольщиков нет, поэтому ему сложно оценить, как неуплата НДФЛ отразится на снижении доходов бюджета. Это будет зависеть от количества дольщиков в регионе и от финансовой состоятельности субъекта, пояснил он.

В 2019 году в числе самых проблемных субъектов Минстрой называл Московскую область, Краснодарский край, Ростовскую и Ленинградскую области. А в 2020-м в топ-3 регионов по числу объектов незавершенного строительства вошли Москва, Краснодарский край и Башкирия.

Пока все с домом Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Как рассказал «Известиям» один из пострадавших в Подмосковье Александр Матягин, зачастую компенсированные обманутым дольщикам квартиры предоставляют без отделки и ремонта.

— Чтобы в них жить, нужно еще вложиться, помимо уплаты НДФЛ. А где взять эти деньги , например, пенсионерам, которые в течение ряда лет вкладывали деньги в строительство себе нового жилья? — удивился пострадавший. По его словам, лично ему отмена налога поможет сэкономить порядка миллиона рублей.

Напомним, долевое строительство жилья — форма, при которой компания получает деньги от покупателя, а взамен обязуется предоставить ему квартиру. Самая большая опасность в этом случае — наткнуться на недобросовестного застройщика, который занимается, к примеру, двойными продажами или привлекает новых дольщиков якобы для достройки объектов, превращая всё это в финансовую пирамиду.