Пока все с домом: ГД готовится освободить обманутых дольщиков от НДФЛ
Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект, который освободит обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ с компенсированной им недвижимости в случае банкротства застройщика. Как выяснили «Известия», на инициативу ЛДПР и «Единой России» дали положительные заключения правовое управление и кабмин. В субъектах считают оправданным, что региональные бюджеты, формируемые как раз в основном за счет НДФЛ, могут недополучить определенную сумму, ведь появление обманутых дольщиков — вина и руководителей на местах. По словам пострадавших, принятие законопроекта позволит сэкономить людям суммы в несколько сотен тысяч рублей.
Не доход, а помощь
Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект депутатов фракций ЛДПР и «Единой России» «Об изменениях в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ». Документом предлагается в случае несостоятельности или банкротства застройщиков освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости. Как выяснили «Известия», документ рекомендован к рассмотрению правовым управлением Госдумы и правительством.
«Концептуальных замечаний правового характера по законопроекту не имеется», — говорится в заключении юристов нижней палаты, которое имеется в распоряжении «Известий».
При этом в правовом управлении ГД обращают внимание на то, что из НДФЛ в том числе формируется федеральный и региональные бюджеты, поэтому необходимо предусмотреть их «сбалансированность и самостоятельность».
В кабмине предлагают уточнить, что такая налоговая льгота должна предоставляться региональным бюджетом при условии отсутствия у дольщика права на возмещение из федеральной казны.
«Полагаем необходимым проработать указанный вопрос с органами власти субъектов, поскольку доходы от НДФЛ являются одним из основных источников доходов бюджетов субъектов и муниципальных образований», — повторили замечание ГД и в кабмине.
Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ко второму чтению законопроекта будут подготовлены поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджетов.
— Законопроект для этого и проходит стадию трех чтений. Сначала принимается его концепция, с которой сейчас согласны и в правовом управлении Госдумы, и в правительстве, — пояснил парламентарий.
По его словам, в субъектах есть и такие случаи, когда обманутым дольщикам по региональным программам компенсируют жилье, и это сейчас воспринимается как дополнительный доход граждан, с которого они должны заплатить НДФЛ. Инициатива была подготовлена по жалобам обманутых дольщиков, которые обратились к депутату.
— Люди столкнулись с ситуацией, когда они не заселились в квартиры, но уже должны заплатить деньги и не могут рассчитывать на помощь государства, — объяснил Ярослав Нилов.
Ранее в пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что в ведомстве рассматривается вопрос освобождения от НДФЛ доходов в виде возмещения, полученного участниками долевого строительства в рамках законов субъектов.
Люди и так пострадали
О своей готовности поддержать законопроект «Известиям» сообщили и в других фракциях: «Справедливой России — За правду» и КПРФ. А некоторые губернаторы даже сочли логичным, если регионы потеряют часть доходов. Так, по словам главы Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна, если в субъекте есть обманутые дольщики, то региональные власти тоже в этом отчасти виноваты, так как допустили такую ситуацию.
При этом Ростислав Гольдштейн отметил, что в ЕАО обманутых дольщиков нет, поэтому ему сложно оценить, как неуплата НДФЛ отразится на снижении доходов бюджета. Это будет зависеть от количества дольщиков в регионе и от финансовой состоятельности субъекта, пояснил он.
В 2019 году в числе самых проблемных субъектов Минстрой называл Московскую область, Краснодарский край, Ростовскую и Ленинградскую области. А в 2020-м в топ-3 регионов по числу объектов незавершенного строительства вошли Москва, Краснодарский край и Башкирия.
Как рассказал «Известиям» один из пострадавших в Подмосковье Александр Матягин, зачастую компенсированные обманутым дольщикам квартиры предоставляют без отделки и ремонта.
— Чтобы в них жить, нужно еще вложиться, помимо уплаты НДФЛ. А где взять эти деньги, например, пенсионерам, которые в течение ряда лет вкладывали деньги в строительство себе нового жилья? — удивился пострадавший. По его словам, лично ему отмена налога поможет сэкономить порядка миллиона рублей.
Напомним, долевое строительство жилья — форма, при которой компания получает деньги от покупателя, а взамен обязуется предоставить ему квартиру. Самая большая опасность в этом случае — наткнуться на недобросовестного застройщика, который занимается, к примеру, двойными продажами или привлекает новых дольщиков якобы для достройки объектов, превращая всё это в финансовую пирамиду.