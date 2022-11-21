Суррогат и копыта: ГД ужесточает контроль за оборотом спирта в ветеринарии

В России хотят ужесточить контроль за медицинским спиртом для ветеринарного применения. Об этом говорится в поручениях экспертного совета Госдумы к Минсельхозу, Минфину, Минздраву. В числе предложенных мер — доначислять акцизы для нарушителей и проводить внеплановые проверки. Эксперты отмечают, что проблема изготовления суррогата из ветеринарного спирта не решается с 1990-х. Как пояснили «Известиям» в Центре развития перспективных технологий, медицинского спирта в России производится в несколько раз больше, чем требуется, и он не облагается акцизом. Если производители заплатили бы сборы с произведенного с начала года сверх нужд медицины спирта, бюджет получил бы более 34 млрд рублей, подсчитали аналитики. Но есть и негативный момент — в результате может подорожать лечение животных.

Новые механизмы

В Госдуме предлагают ужесточить контроль за медицинским спиртом для ветеринарного применения. Как выяснили «Известия», поручения на эту тему содержатся в протоколе заседания экспертного совета нижней палаты по совершенствованию учета объема производства и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов, используемых не по назначению. Документ имеется в распоряжении «Известий». В нем министерствам и ведомствам предлагают принять ряд мер, которые могут быть внесены в качестве поправок в законы «Об обращении лекарственных средств» и «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В частности, Минсельхозу предложили разработать механизмы по совершенствованию учета и оборота спиртосодержащих лекарственных препаратов, используемых для ветеринарных нужд.

Минфину совместно с ФНС поручено представить в Госдуму механизм доначисления акцизов в случае нарушения в сфере оборота такой продукции или рассмотреть возможность создания закрытых списков организаций, имеющих право на работу в этой сфере.

Суррогат и копыта Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Минздраву совместно с Росздравнадзором и Минэком предстоит проработать вопрос о включении в инструменты сбора, учета, выявления и анализа индикаторов нарушений риски для жизни и здоровья граждан. Кроме того, они должны подготовить предложения по наделению Росздравнадзора полномочиями проводить внеплановые проверки организаций из этой сферы.

Оператору национальной системы цифровой маркировки ЦРПТ предлагается предоставить Минсельхозу данные об организациях оптовой торговли лекарственными средствами, у которых без движения находится большое количество упаковок лекарственного препарата «Этанол».

— Контроль за оборотом этанола, используемого в том числе для нужд ветеринарии, необходим, чтобы отследить и закрыть каналы сырья для контрафактного производства. В процессе подготовки законодательной инициативы выяснилось, что есть факты, когда на небольших фирмочках «висят» огромные остатки оптовых партий медспирта, которые не отражаются ни в системе по контролю за оборотом лекарственных средств, ни в ЕГАИС, — пояснил «Известиям» глава экспертного совета, депутат ГД Сергей Алтухов.

По его словам, аналогичная ситуация с научно-исследовательскими институтами, использующими медспирт в своей деятельности.

— Работа над законопроектом продолжается. Мы должны сделать оборот медспиртов прозрачным и контролируемым. Чтобы у бутлегеров-нелегалов не было шансов получать этиловые спирты через серые схемы, — отметил парламентарий.

Суррогат и копыта Фото: ТАСС/Артем Геодакян

«Известия» направили запрос в Минсельхоз, Минфин, Минздрав, ФНС, Росздравнадзор на предмет актуальности данных им поручений и готовности их реализовать.

Проблема из 1990-х

Как пояснили «Известиям» в ЦРПТ, сегодня в России производится в несколько раз больше медицинского спирта, чем требуется, при том что он не облагается акцизом. По подсчетам аналитиков ЦРПТ, если бы производители заплатили акциз с произведенного сверх нужд медицины спирта с начала 2022 года, то бюджет получил бы дополнительно более 34 млрд рублей.

— Как только правила продажи этилового спирта высокой концентрации — 90 и 95% — будут ужесточены, мы ожидаем перетока такой продукции в ветеринарию и роста продаж 70-процентного этанола в этом сегменте. Поэтому важно добиться гармонизации требований, чтобы не осталось никаких лазеек для производителей суррогатного алкоголя, — рассказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

По его словам, в 2021 году объемы произведенного лекарственного препарата «Этанол» превысили спрос со стороны граждан и медицинских организаций в 3,5 раза, а с начала 2022 года — уже в девять.

— Для чего заводы производят столько медицинского спирта — необъяснимо. И это объемы без учета фармацевтической субстанции, которая фактически представляет собой тот же самый спирт в канистрах. Ее производство в два раза превышает объемы выпускаемых медицинских препаратов, — пояснил эксперт.

Суррогат и копыта Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Еще в 2018 году Минфин и Росалкогольрегулирование признавали, что медицинский спирт стал основой для нелегального производства водки. Тогда ведомства заявили о разработке мер по усилению контроля за его выпуском. Однако ситуация пока не изменилась.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил «Известиям», что проблема производства суррогата из медицинского спирта возникла еще в 1990-х годах.

— Сегодня медицинский спирт ветеринарного назначения — безакцизный. Пока эта льгота существует, будут недобросовестные производители алкоголя, использующие эту лазейку для выпуска нелегальной продукции и получения сверхприбыли, — пояснил эксперт.

По его словам, введение акциза постоянно откладывается из-за сельхозпроизводителей, которые апеллируют к доступности ветпрепаратов для животных.

Однако не только они выступают против закручивания гаек в вопросе спирта. Так, по словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, ужесточение оборота медицинского спирта может сказаться на удорожании лечения животных. По его словам, свободно купить его и так сегодня проблематично.