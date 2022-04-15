Ай, заболит: в России возник дефицит анестетиков для животных

В России возник дефицит обезболивающих средств для животных, рассказали «Известиям» представители отрасли. Из-за проблем с логистикой многим ветеринарам стали недоступны французский «Золетил» и американский «Телазол». Их практически не купить, а на черном рынке цены выросли до 20 раз. Решить проблему может новый российский препарат «Трамвет» — сейчас он проходит экспертизу для госрегистрации, сообщили в Россельхознадзоре.

Сдержать рост цен на операции

Проблемы в транспортном сообщении между Россией и Европой стали причиной дефицита обезболивающих для животных. Ветеринарные клиники лишились привычных импортных препаратов «Золетила» и «Телазола». На этом фоне в России намерены приступить к производству собственного препарата на основе кетамина.

— На сегодняшний день на экспертизе в целях государственной регистрации находится лекарственный препарат для ветеринарного применения «Трамвет» производства Московского эндокринного завода, применяемый для собак и кошек в качестве обезболивающего средства в составе комплексной терапии, — рассказали «Известиям» в Россельхознадзоре.

Кетамин — это полноценный анальгетик и анестетик, который успешно используется и в гуманной медицине, и в ветеринарии, отмечают эксперты.

Ай, заболит_1 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

— Его главное преимущество — широкий спектр введения. Кетамин чаще всего используется в качестве комбинированного наркоза вместе с «Ксилой» или «Рометаром». Это делается для того, чтобы избежать мышечной возбудимости, особенно у собак, — рассказала ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

Она отметила, что, как и у любого другого препарата, у кетамина есть свои плюсы и минусы. В качестве мононаркоза он рекомендуется кошкам и приматам, а вот собакам его не советуют. Кроме того, возникают вопросы с его хранением.

— Кетамин очень капризный в плане хранения. Кроме того, что для него требуется лицензия, он должен содержаться в специальном темном помещении с определенной температурой, — отметила эксперт.

Ангелина Сиротина добавила, что новый препарат поможет в том числе сдержать рост цен на операции для животных.

Причины дефицита

Зарубежные производители лекарств для животных не отказывались от работы в России, дефицит возник из-за увеличения времени доставки и сбоев внутренней логистической системы , рассказал «Известиям» исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков.

— Российские компании ветеринарной отрасли сейчас столкнулись с отказом многих зарубежных перевозчиков от доставки товаров. Это в том числе связано с отказами страховых компаний работать с грузами, адресованными в нашу страну. Помимо этого увеличилось время прохождения таможенных процедур, досмотра на границе, — отметил эксперт.

Есть и другое видение проблемы. Главные виновники дефицита импортного наркоза для животных — недобросовестные дистрибьюторы, считает гендиректор Союза производителей зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова.

— Мы стали фиксировать случаи, когда одни продавцы придерживали препараты, а другие повышали цену с тысячи до 20 тыс. рублей за ампулу, — подчеркнула она.

Ранее Россельхознадзор в своем Telegram-канале сообщил о том, что перебоев с поставками в Россию препаратов для анестезии животных нет — за три месяца 2022 года объем поставок «Золетила» 50 и 100 превысил ввоз за аналогичный период 2021 года.

Однако представители приютов для животных в разговоре с «Известиями» рассказали, что купить эти препараты очень сложно.

— «Золетил», необходимый для проведения операций по стерилизации, полностью пропал. Фирма, через которую мы ранее его приобретали, говорит, что сейчас у них на складе наркоза нет. У нас осталось запасов на два месяца, а что делать дальше — непонятно, — рассказала представитель приюта «Милый» в городе Великие Луки Татьяна Тимофеева.

Такая же ситуация наблюдается и в приюте «Люськин дом». В клиниках, которые обслуживают подопечных приюта, также не осталось наркоза, они начинают поднимать цены на стерилизацию и кастрацию.

Эксперты отметили, что видят единственный выход из ситуации именно в создании отечественных препаратов для наркоза.

Меры поддержки

Проблемы с поставками коснулись почти всех ветеринарных препаратов. Для выхода из сложившейся ситуации АВФАРМ направила свои предложения по мерам поддержки отрасли в правительство, Минсельхоз и Россельхознадзор.

Ассоциация предложила упростить процесс регистрации лекарств: например, сократить количество требуемых документов. Кроме того, производители считают необходимым разрешить ввоз по аналогии с ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — «Известия»), то есть завозить препараты в оригинальных упаковках и маркировать их стикерами на русском языке.

Россельхознадзор уже сократил срок процедуры государственной регистрации лекарственных средств для животных со 160 до 60 рабочих дней и уменьшил перечень документов для государственной регистрации с 15 до семи, сообщили в ведомстве.

В настоящее время принят мораторий на проведение в 2022 году плановых проверок производителей ветпрепаратов, добавили в Минсельхозе.