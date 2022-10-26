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Каким будет прожиточный минимум для России в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Прожиточный минимум в 2023 году в России будет проиндексирован. Он составит 15 669 рублей для работающего населения, 13 944 рубля для детей и 12 363 рубля для пенсионеров. Также до 16 242 рублей вырастет и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

В 2023 году выплаты решено индексировать в несколько этапов, пояснили в Минтруде. В январе прожиточный минимум вырастет на 3,3%, а всего за 2023 год его проиндексируют на 13,6% — это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции. К концу года работающим россиянам прибавят 1876 рублей, пенсионерам — 1481 рубль, а на детей прибавка составит 1670 рублей.

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Индексация коснется не менее 22 миллионов россиян с учетом граждан присоединившихся ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вслед за прожиточным минимумом планируется увеличить пособия и пенсии.

Напомним, в 2022 году прожиточный минимум индексировали дважды, 1 января и 1 июня. Для работающего населения он составил 13 793 рубля, для детей — 12 274 рубля, а пенсионеры получали 10 882 рубля.

Прожиточный минимум рассчитывают на общероссийском и региональном уровнях для детей, пенсионеров и работающих людей. В разных субъектах России цифра меняется в зависимости от коэффициента региональной дифференциации. На 2023 год региональные коэффициенты объявят до 1 декабря.

Показатель устанавливается на основе стоимости продуктовой корзины на месяц, а также затрат на коммунальные платежи, хозтовары и основные медикаменты. Например, по расчетам государства, в продуктовую корзину работающего человека входит 5 кг фруктов, 17 куриных яиц и до 1,5 кг рыбы.

На основе прожиточного минимума рассчитывают другие соцвыплаты. Его рост увеличивает размеры пособий и пенсионные начисления.

В 2023 и 2024 годах прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда предлагается устанавливать в особом порядке законом о федеральном бюджете с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

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