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Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
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Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года

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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Президент РФ Владимир Путин поручил провести уже в январе 2023 года индексацию зарплат бюджетников.

«В текущем году мы столкнулись с инфляцией, которая известна всем. Цены заметно выросли, и <…> зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется. Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников», — сказал он на совещании с членами правительства.

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Глава государства также поручил выделить необходимую финансовую помощь тем регионам страны, которые нуждаются в этой помощи. Он призвал правительство определиться с объемами поддержки нуждающихся регионов для повышения зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы.

«Нужно предоставить таким субъектам дополнительную поддержку с федерального уровня. И прошу правительство до конца текущей недели определить объемы такой поддержки и затем направить средства в регионы», — добавил президент.

Путин также подчеркнул в ходе совещания, что главными задачами властей являются выход на реальный рост доходов, а также сокращение бедности и неравенства в стране. Он указал, что уровень бедности в стране по итогам III квартала снизился до 10,5%. Годом раньше в III квартале он составил 11%. По словам главы государства, снижение небольшое, но позитивная динамика важна.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил в свою очередь, что уровень зарплаты работников бюджетной сферы вырастет в следующем году более чем на 8%.

11 ноября доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что россияне, чья зарплата привязана к минимальному размеру оплаты труда, должны ожидать прибавки к зарплате с 1 января 2023 года.

Согласно ст. 134 ТК РФ, работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель, указала эксперт. По ее словам, как правило, индексацию зарплат работодатели проводят только в случае наличия на это средств.

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