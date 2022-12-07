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Путин указал на нарастание угрозы ядерной войны

Путин: Россия рассматривает ядерное оружие как средство защиты
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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин указал, что угроза ядерной войны нарастает, однако Россия рассматривает такое оружие как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара.

«Такая угроза (ядерной войны. — Ред.) нарастает. Здесь чего греха таить?» — сказал российский лидер на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он напомнил о стратегии применения средств защиты.

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«У нас стратегия применения средств защиты — а именно как защиту мы рассматриваем ядерное оружие — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара: то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ», — уточнил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, если это потребуется.

«Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть. И они в более продвинутом и в более современном виде находятся, чем у какой-либо другой ядерной страны. Но мы не собираемся размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру. Исходим из того, что оно есть. Это фактор, не провоцирующий к расширению конфликта, а сдерживающий», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс заявила ранее, что при необходимости будет готова применить ядерное оружие.

«Она публично сказала, что готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи тоже акцентировать. Сразу же ее высказывания никто не заметил, а то, что мы говорим, сразу же выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать», — сказал глава государства.

В начале ноября на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

18 ноября представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана.

До этого, 17 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что РФ и США договорились не применять ядерное оружие.

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