Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о «семи пятницах на неделе» у украинских переговорщиков
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Происшествия
В Калужской области 14-летняя школьница умерла на уроке физкультуры
Мир
Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Глава МИД Греции не вышел из самолета по прибытии в Триполи и улетел
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Мир
Петр Порошенко назвал окружение Зеленского «полезными идиотами»
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше
Сюжет:

Эрдоган заявил о договоренности России и США не применять ядерное оружие

Эрдоган: Россия и США договорились в Анкаре воздержаться от использования ядерного оружия
0
Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия и США договорились в Анкаре не применять ядерное оружие. Об этом 17 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ядрёный щит: Пентагон раскрыл свои планы по развитию ядерного оружия
Почему США отказываются сразу от нескольких стратегических систем вооружения

«Информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие. Мы хотим заставить их держаться в тесном контакте и чаще собираться вместе», — цитирует турецкого лидера газета Habertürk.

Эрдоган заявил, что новой мировой войне нельзя давать ни единого шанса.

15 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател рассказал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить вероятные последствия применения ядерного оружия. По его словам, в числе прочего, в рамках встречи Бернс поднимал вопросы заключенных американских граждан.

В тот же день в Белом доме заявили, что встреча была необходима для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Там сообщили, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.

Встреча Нарышкина и Берна состоялась 14 ноября. Стороны обсуждали в том числе управление рисками.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициатива о переговорах исходила от американской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022