Эрдоган заявил о договоренности России и США не применять ядерное оружие

Россия и США договорились в Анкаре не применять ядерное оружие. Об этом 17 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Информация, которую я получил от моего начальника разведки о том, будут ли Россия и США применять здесь ядерное оружие, заключается в том, что на данный момент обе стороны не будут предпринимать никаких попыток использовать ядерное оружие. Мы хотим заставить их держаться в тесном контакте и чаще собираться вместе», — цитирует турецкого лидера газета Habertürk.

Эрдоган заявил, что новой мировой войне нельзя давать ни единого шанса.

15 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател рассказал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить вероятные последствия применения ядерного оружия. По его словам, в числе прочего, в рамках встречи Бернс поднимал вопросы заключенных американских граждан.

В тот же день в Белом доме заявили, что встреча была необходима для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Там сообщили, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.

Встреча Нарышкина и Берна состоялась 14 ноября. Стороны обсуждали в том числе управление рисками.

Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициатива о переговорах исходила от американской стороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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