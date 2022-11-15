В Белом доме рассказали о целях встречи глав разведок России и США

Встреча директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса с главой Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным в Анкаре была необходима для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми. Об этом заявили в Белом доме во вторник, 15 ноября.

Там сообщили также, что целью встречи была передача сигнала о последствиях возможного применения Москвой ядерного оружия, а урегулирование на Украине не обсуждалось.

«Бернс не обсуждал урегулирование конфликта на Украине. Он передал сигнал о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации для стратегической стабильности. Он также поднимал вопрос о несправедливо задержанных гражданах США», — заявил представитель Белого дома, чьи слова передает издание Financial Times.

Днем ранее в Анкаре провели переговоры директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Стороны обсуждали, в том числе, управление рисками.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инициатива о переговорах исходила от американской стороны.

13 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией.

До этого, 9 октября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США хотели бы прийти к скорейшему урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.

Ранее ряд СМИ также сообщал, что Вашингтон наталкивает Киев на большую сговорчивость в вопросе начала переговоров. Официально и Украина, и США это отрицают.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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