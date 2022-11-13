WSJ узнал о совете Салливана Зеленскому по переговорам с РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Киеву указали на необходимость показать готовность к дипломатическому урегулированию конфликта.

«Два европейских дипломата, ознакомленных с дискуссиями, заявили, что Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах», — говорится в сообщении издания.

В частности, речь может идти и о пересмотре заявленной цели о намерении восстановить контроль над Крымом.

Между тем накануне, 12 ноября, Салливан заявил, что США продолжат помогать Украине для улучшения ее положения на поле боя. Кроме того, он добавил, что Вашингтон никак не давит на Киев по теме начала переговоров с Россией. По его мнению, США пока не видят готовности к ним со стороны Москвы.

Ранее, 10 ноября, в интервью CNN Зеленский сообщил о возможности переговоров с Москвой. Он сказал, что якобы не закрывал дверь для диалога. До этого в начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».