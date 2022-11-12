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В США заявили о намерении продолжать помогать Украине

Салливан: США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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США продолжат помогать Украине для улучшения ее положения на поле боя. Об этом заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан 11 ноября.

«Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать всё, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы, когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров», ― подчеркнул представитель Белого дома в разговоре с журналистами по пути в Камбоджу.

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Помимо этого, Салливан добавил, что Вашингтон никак не давит на Киев насчет начала переговоров с Россией. По его мнению, США пока не видят готовности к ним со стороны Москвы.

Ранее в этот день в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон планирует продолжать оказывать военную поддержку Киеву, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Конечной целью в Пентагоне назвали формирование в Украине интегрированной системы ПВО разной дальности.

Накануне, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Еще Вашингтон доставит Киеву гранатометы, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы, защитное снаряжение для зимы.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В то же время онлайн-журнал National Interest предупредил США о расплате за поставки оружия Киеву. Издание отметило, что американская армия столкнулась с уменьшением арсеналов.

Месяцем ранее США заявили об истощении боеприпасов для HIMARS из-за поставок на Украину. Кроме того, американский военный чиновник сообщил, что потребность Киева в вооружении оказалась «намного больше, чем ожидалось».

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине, противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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