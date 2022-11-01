Путин заявил о неизменности позиции России по переговорам с Украиной

Позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Об этом 31 октября заявил российский лидер Владимир Путин во время беседы с журналистами после трехсторонних переговоров России, Азербайджана и Армении в Сочи.

«Выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно для того, чтобы добиться своих национальных целей. Наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — так президент ответил на вопрос о возможных предложениях российской стороны на переговорах с Украиной.

Путин добавил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Однако киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то, что позиция РФ известна.

«Как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Ну, мы подождем. Может быть, созреют какие-то необходимые условия», — заключил он.



Ранее этим же днем замглавы МИД РФ Михаил Богданов, отвечая на вопрос, общается ли Россия с ОАЭ по содействию в обмене пленными заявил, что многие страны предлагают посреднические услуги по решению ситуации на Украине, Москва готова к контактам, вопрос в другой стороне. Он отметил, что многие государства заинтересованы в решении проблем.

30 октября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Он отметил, что «за Россией дело не станет», если к ней будут обращаться с какими-либо «реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», а также если к РФ будут обращаться с предложениями, которые «направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным. Это произошло после того, как 30 сентября Путин во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

24 сентября Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Запада исключает вероятность переговоров с Украиной. Он отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но чем дольше Киев будет противиться дипломатическому решению, тем труднее будет договариваться.

22 мая глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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