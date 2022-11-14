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В США раскрыли подробности переговоров глав ЦРУ и СВР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс обсуждали в Анкаре управление рисками. Об этом 14 ноября сообщил представитель Совета национальной безопасности США.

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«Мы очень открыто заявляли о том, что у нас есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками, особенно ядерными рисками и рисками для стратегической стабильности. В рамках этих усилий Бернс сегодня находится в Анкаре, чтобы встретиться со своим коллегой из российской разведки», — сообщил он телеканалу CNN.

Также представитель заявил, что стороны обсуждали задержанных в России граждан США. При этом было подчеркнуто, что Бернс не участвовал в переговорах по поводу Украины.

«Он не обсуждает урегулирование <военной операции> на Украине. Он передает сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Он также поднимет дела о несправедливо задержанных гражданах США», — добавил представитель.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что США и РФ провели переговоры в Анкаре. По его словам, инициатива шла от американской стороны.

До этого, 9 октября, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

В этот же день Песков заявил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

6 октября Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что благодаря усилиям Анкары между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

При этом Турция — единственная страна НАТО, которая не стала вводить санкции в отношении российской стороны. В то же время она оказывает военную помощь Украине.

24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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