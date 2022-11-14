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Песков подтвердил информацию о прошедших в Анкаре переговорах РФ и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что в Анкаре прошли российско-американские переговоры. Об этом он сообщил «ТАСС» 14 ноября.

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«Такие переговоры действительно имели место. Это была инициатива американской стороны», — сказал Песков.

Однако он не стал рассказывать темы и подробности прошедшей встречи.

Ранее в понедельник Песков заявил «Известиям», что не обладает информацией по этому вопросу. До этого СМИ сообщали, что Россию на переговорах представляет директор СВР Сергей Нарышкин, а США — директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

Журналистка CNN Наташа Бертран отмечала, что представители двух стран встретятся для обсуждения вопросов по поводу задержанных граждан США, а также ядерного риска.

9 ноября Песков сообщал, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

В начале октября член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

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