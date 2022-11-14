CNN сообщила о переговорах директора ЦРУ с «российским коллегой» в Анкаре

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс сегодня, 14 ноября, должен встретиться со своим российским коллегой в Анкаре. Об этом в Twitter сообщила журналистка CNN Наташа Бертран.

При этом она отметила, что представители двух стран встретятся для обсуждения вопросов по поводу задержанных граждан США, а также ядерного риска. В ее сообщении подчеркивается, что Бернс «не ведет никаких переговоров».

Ранее в этот день «Коммерсант» сообщил, что сейчас проходят переговоры между делегациями США и РФ. По данным издания, Россию представляет директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Информация об этой встрече заранее не распространялась. Деталей переговоров источник не разглашает.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, действительно ли состоятся переговоры, заявил, что не владеет информацией.

9 октября член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

В этот же день Песков заявил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

6 октября Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что благодаря усилиям Анкары между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

При этом Турция — единственная страна НАТО, которая не стала вводить санкции в отношении российской стороны. В то же время она оказывает военную помощь Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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