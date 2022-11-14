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Песков не стал подтверждать или опровергать переговоры РФ и США в Анкаре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В ходе брифинга в понедельник, 14 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос «Известий», будут ли в Анкаре проводиться переговоры России и США заявил, что не владеет информацией.

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«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — высказался он в беседе с журналистами.

Как стало известно «Коммерсанту», сейчас проходят переговоры между делегациями США и РФ. По данным издания, Россию представляет директор СВР Сергей Нарышкин. Информация об этой встрече заранее не распространялась. Деталей переговоров источник не разглашает.

9 октября член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько отметил, что переговоры в Турции между РФ и западными странами могут быть использованы для принуждения России пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины.

В этот же день Песков заявил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

6 октября Эрдоган назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что благодаря усилиям Анкары между Москвой и Киевом произошел обмен военнопленными.

При этом Турция — единственная страна НАТО, которая не стала вводить санкции в отношении российской стороны. В то же время она оказывает военную помощь Украине.

24 февраля Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились за помощью к Москве.

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