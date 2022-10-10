Эксперт назвал вероятную цель Запада в переговорах с Россией по Украине

Вероятные переговоры в Турции между Россией и четырьмя западными странами могут быть использованы для принуждения РФ пойти на компромиссы по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в воскресенье, 9 октября.

По его словам, Запад опасается того, что Россия «сосредотачивается», как это называл канцлер Александр Горчаков.

«Будет проведена мобилизация, обновлена техника, обмен военный персонал, и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер. Поэтому, возможно, сейчас все эти страны спешат закрепить успех. То есть принудить Россию пойти на какие-то уступки и компромиссы», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Ранее, 7 октября, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что переговоры между РФ и Украиной могут возобновиться. Он отметил, что «более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и западным миром».

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией об инициативе Турции организовать переговоры России по Украине с четырьмя западными странами. Он отметил, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов на освобожденных территориях Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Западные страны стали ужесточать антироссийские санкции после начала специальной операции, о котором Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились за помощью к Москве.

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