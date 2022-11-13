Поймать «дракона»: зачем США превращают транспортники в бомбардировщики

В первых числах ноября этого года над Норвежским морем силы специальных операций США демонстративно провели испытания новейшей американской ракетной системы Rapid Dragon («Быстрый дракон»). Она предназначена для запуска по наземным целям крылатых ракет AGM-158 JASSM с обычных военно-транспортных самолетов C-17 Globemaster III или C-130J Hercules. В том, на что способен такой комплекс и есть ли у России возможность ответа на этот проект, — разбирались «Известия».

Крылатый оборотень

США удалось впервые успешно испытать ракетную систему класса «воздух–земля» с высокоточными крылатыми ракетами, которая может применяться буквально с любого военно-транспортного самолета, оборудованного для десантирования универсальных контейнеров. Причем разработана она была всего за 24 месяца: с декабря 2019-го по декабрь 2021 года. По заказу американских военных ее создала компания Lockheed Martin при непосредственном участии научно-исследовательской лаборатории ВВС США AFRL (Air Force Research Laboratory).

Как это работает? Крылатые ракеты погружаются в специальный контейнер — сразу по четыре, шесть или девять единиц в один. Он оборудован парашютом и несложной электроникой. Контейнеры грузят в транспортный самолет, который отправляется к границам потенциального противника. При выходе на рубеж пуска боеприпасы получают сигнал на включение своей «умной» начинки и автоматически понимают, где они находятся. Благодаря спутниковой системе навигации каждый самостоятельно определяет свои координаты и начинает отслеживать их изменения.

Поймать «дракона» Военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III Фото: Commons.wikimedia.org/Staff Sgt. John Linzmeier

Далее в системы наведения ракет вводятся координаты и данные целей. Самолет открывает свою десантную рампу и сбрасывает контейнеры с ракетами. У каждого контейнера раскрывается парашют. Затем начинается самое главное — ракеты по очереди «выпадают» из контейнера. После нескольких мгновений вертикального падения у них раскрываются крылья, ракета запускает двигатель и переходит в горизонтальный полет к намеченной цели.

Заявляется, что один транспортный самолет среднего класса С-130 может доставить 20 ракет, а более грузоподъемный C-17 — 60–70 штук. До момента пуска он не будет ничем отличаться от обычного транспортника. Что могут сделать 60 ракет-«невидимок» JASSM? Их достаточно, чтобы прорвать даже сильную систему противовоздушной обороны и поразить 20–30 целей.

Что из себя представляет крылатая ракета типа JASSM? В базовой версии AGM-158А с массой около 1000 кг ракета с обычной неядерной боевой частью может пролететь до 370 км. В системе Rapid Dragon используется более современная модификация AGM-158В JASSM-ER с дальностью действия уже в 1000 км.

Через пару лет планируется завершить испытания новой модели — JASSM-XR (Extra Range). При увеличенных габаритах и массе она будет способна поражать цели на дальности до 1900 км.

Поймать «дракона» Крылатая ракета AGM-158 JASSM Фото: Commons.wikimedia.org/Boevaya mashina

Особенность всех ракет семейства JASSM в том, что они выполнены с максимальным соблюдением канонов радиолокационной незаметности и обладают высокоточной системой наведения. Она сочетает в себе наведение по координатам с использованием автономной инерциальной системы управления и спутниковой навигационной, а также инфракрасной системы наведения. Такая комбинация в теории позволяет отслеживать даже перемещающиеся цели.

Это уже достаточно массовая ракета, которая может применяться практически любыми ударными самолетами: F-16, F-15, F-35, B-1B, а также стратегическими бомбардировщиками B-2 и B-52H. Более 2000 ракет JASSM разных модификаций находится в распоряжении ВВС США. Проникающая боевая часть JASSM массой 450 кг позволяла этим ракетам уничтожать одним попаданием углубленные под землю бетонированные бункеры руководителей Исламского Государства (запрещенная в России террористическая организация). Конечно, такие характеристики превращают систему Rapid Dragon в крайне опасный комплекс вооружения.

Возможная необходимость

Долгое время из-за своих характеристик JASSM имел мало конкурентов за рубежом. Но представленная несколько месяцев назад российская ракета Х-69 по своей сути является аналогом американского боеприпаса. Она также может применяться массированно. Система управления наверняка позволяет переводить ракету в состояние управляемого полета из свободного падения. Здесь нет ничего нового для ракетчиков. Остается только решить вопрос с «контейнеризацией», а парк военно-транспортной авиации у российских военных также обширен. Поэтому вопрос лишь в целесообразности ответных мер и создания такого комплекса. Технических преград для этого нет.

Поймать «дракона» Высокоточная крылатая ракета Х-69 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

У отечественных создателей систем ракетного вооружения есть богатый опыт разработки авиационно-ракетных комплексов со сбросом с транспортных самолетов. В 1970 году была начата проработка проекта размещения компактных баллистических ракет для подводных лодок Р-27 на специально переоборудованных самолетах-носителях авиационно-ракетного комплекса Ан-22Р «Антей». Каждый такой самолет-носитель должен был запускать четыре баллистические ракеты с мегатонными термоядерными зарядами на дальность до 2500 км. Проект так и остался на бумаге, но если бы была такая военная необходимость, нет сомнений, что его можно было реализовать.

В 1980-е годы Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе прорабатывал проект «МАРК» по созданию комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой Р-29РМ и самолетом-носителем Ан-124 «Руслан». С использованием наработок этого проекта в конце 1980 – начале 1990-х годов шли активные работы по гражданскому космическому проекту «Воздушный старт». Фактически в позднем СССР была отработана технология размещения компактных межконтинентальных баллистических ракет на самолетах транспортной авиации с возможностью прицельного применения.

Если уж в СССР научились запускать с самолетов достаточно тяжелые баллистические ракеты, то реализовать подобные технологии на современном уровне развития систем наведения и электроники для актуальных крылатых ракет воздушного пуска проблем нет. Нужна только всесторонняя оценка необходимости такого проекта, постановка задачи и приказ.