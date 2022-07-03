Неопытный образец: что стоит за неудачным испытанием ракеты CPS

Очередные испытания американского гиперзвукового оружия завершились полным провалом . В пятницу, 29 июня, стало известно, что в ходе тестирования у перспективной сверхскоростной ракеты CPS возникли проблемы с запуском второй ступени . В результате испытания завершились аварией. Это уже не первая серьезная неудача в программе гиперзвукового оружия Соединенных Штатов. Но сейчас новый провал может заметно затормозить продвижение работ и вообще порождает вопросы о темпах американской программы создания гиперзвука . О том, сможет ли Пентагон в ближайшее время принять на вооружение такие системы, разбирался главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

Два комплекса

Ракетный проект CPS — морская часть программы создания гиперзвукового комплекса средней дальности Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), которая ведется в интересах армии США. По программе CPS создается аэробаллистическая гиперзвуковая ракета с мощным двухступенчатым разгонным блоком. В 2025 году ею планируется вооружить новейшие стелс-эсминцы «Зумвальт», а с 2028-го поставить на универсальные ударные подводные лодки «Вирджиния» модификации «Блок-V». Запас по времени на создание этого ракетного комплекса вроде бы есть, но вообще-то для проведения испытаний столь сложной и современной системы вооружений требуется не один год. И время тут работает никак не на успех американского гиперзвука.

Тем более что нет особых успехов и в работах собственно по «материнской» программе LRHW, в рамках которой создается сухопутный мобильный ракетный комплекс «Дарк Игл» . В этом году его планируют вывести на реальные пуски, но пока по этой программе лишь поставили в вооруженные силы макетный образец комплекса для обкатки в реальных условиях. А вот серьезным количеством успешных пусков похвалиться американцам пока также не получается. Хотя, вероятно, именно ради этого комплекса в свое время и был уничтожен Договор об ограничении ракет средней и малой дальности .

Неопытный образец 1 Cухопутный мобильный ракетный комплекс «Дарк Игл» Фото: The United States Army

Оба комплекса имеют схожую конструкцию: основной боевой элемент — управляемый клинообразный гиперзвуковой боевой блок, который двигается в верхних и средних слоях атмосферы по инерции разгона от мощной твердотопливной ступени. Примерно так же, как это происходит у российского гиперзвукового комплекса «Авангард» , но с той разницей, что габариты и дальность действия американской ракеты будут в несколько раз меньше, чем у российского «стратега» . Старт происходит вертикально из пусковой установки, далее ракета по пологой баллистической траектории разгоняет боевой блок до достижения гиперзвуковой скорости и запускает его в самостоятельный свободный полет к цели.

Считается, что дальность действия сухопутного «Дарк Игла» составит чуть меньше 2800 км, а по морскому комплексу CPS с учетом более мощного двухступенчатого разгонного блока можно предположить дальность действия не менее 3000–3500 км. Заявляется, что максимальная скорость LRHW / CPS составит до 17 М — быстрее сейчас только стратегический гиперзвуковой «Авангард». Перехват малогабаритного маневрирующего гиперзвукового боевого блока такой ракетной системы при современном уровне развития систем ПРО будет крайне затруднен — в той же степени, что и перехват российских гиперзвуковых комплексов . Это, в свою очередь, позволяет использовать их не только с ядерными боевыми частями, но и с обычными «конвенциональными» боеголовками — в таком снаряжении они могут применяться в конфликтах с неядерными странами и при выполнении контртеррористических операций. Таким образом, могут решаться соответствующие боевые задачи с уменьшением риска перерастания конфликта в ядерный.

Провал или нет?

Почему американских ракетчиков в их борьбе за гиперзвук преследуют неудачи? Есть несколько серьезных причин.

Во-первых, в отличие от СССР и России перед США никогда не стояла насущная необходимость борьбы с чужим авианосным флотом, который прикрыт мощной системой противовоздушной обороны . Одним из драйверов появления в России ракет «Циркон» был огромный опыт создания сверхзвуковых противоавианосных ракет в СССР, логическим развитием которых и стал «Циркон». Этой сверхскоростной ракете обычная ПВО авианосного соединения уже не страшна. Тепличные условия превосходства американского авианосного флота сыграли с работами по гиперзвуковым комплексам в США злую шутку — это направление ракетостроения долгие годы не выходило за рамки экспериментов и не решало задач создания реальных боевых систем.

Во-вторых, за океаном существовал некоторый скепсис по поводу того, смогут ли работы по созданию гиперзвуковых систем в России завершиться успехом . Казалось бы — старые советские наработки, лежащие в основе «Авангарда», и хитрый «ход конем», когда, подвесив сухопутный «Искандер» на самолет, был создан комплекс «Кинжал», — не могут вывести на свет сколь-нибудь серьезные боевые системы.

Но это оказалось не так. Оба российских гиперзвуковых комплекса оказались весьма эффективными и особенно с учетом критерия «стоимость – эффективность». Этими относительно недорогими и элегантными решениями Россия получила две мощнейшие «несбиваемые» системы вооружения — одну стратегическую и вторую многофункциональную и к тому же воздушного базирования.

В-третьих, в США существовала некоторая переоценка своих сил и возможностей и недооценка технической сложности создания такого рода систем . Об этом говорит и постоянное движение планов вправо во времени и обилие неудач на испытаниях. Вероятно, в Штатах слишком понадеялись на то, что с новыми материалами и передовой электроникой можно будет «на раз-два-три» сделать системы, которые по сложности граничат с выводом на орбиту первого искусственного спутника земли.

Неопытный образец 2 Пуск «Циркона» в Баренцевом море Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Конечно, у американцев в итоге всё получится. Принятие на вооружение в России уже нескольких гиперзвуковых ракетных комплексов, включая морской «Циркон», — это очень серьезный стимул, а финансовые и технологические возможности за океаном огромны . И подобно космической гонке конца 1950-х годов Америка будет нас догонять и рано или поздно догонит.