Госдеп раскрыл содержание переговоров главы ЦРУ с российским коллегой в Анкаре

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс встретился с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить вероятные последствия использования ядерного оружия. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател на брифинге во вторник, 15 ноября.

«Директор ЦРУ Уильям Бернс ездил в Анкару, чтобы встретиться со своим российским контрпартнером по разведке. Он передал сообщение о последствии использования ядерного оружия Россией и риска эскалации стратегической стабильности», — сказал он во время трансляции, которая велась в YouTube-канале Госдепа.



Он добавил, что в ходе встречи Бернс поднимал вопросы заключенных американских граждан.

14 ноября прошла встреча Бернса и Нарышкина. Как отмечалось, встреча была необходима для поддержания «каналов связи» между США и РФ открытыми.

Еще 6 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, чтобы якобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. По его мнению, НАТО нужно «пересмотреть порядок использования» оружия.

Еще в августе экс премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие в случае необходимости.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда же подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно. Он призвал всех ознакомиться с соответствующей доктриной России.

Между тем президент РФ Владимир Путин в телеобращении 21 сентября указал на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО, которые говорят о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.