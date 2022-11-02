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Сюжет:

Россия призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от попыток провокаций с ОМУ

МИД РФ: Россия продолжает выступать за более устойчивую архитектуру безопасности в связи с ядерной угрозой
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Фото: Global Look Press/US Navy
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Москва призывает страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом говорится 2 ноября в заявлении МИД РФ о предотвращении ядерной войны.

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«Призываем на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям», — подчеркивается на сайте ведомства.

Со своей стороны Россия твердо убеждена, отметили в МИДе, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

Также заместитель главы ведомства Андрей Руденко отдельно затронул тему денуклеаризации корейского полуострова. Дипломат отметил, что вопрос должен решаться коллегиально, в том числе с участием России и Китая. При этом он указал, что настало время максимально серьезно подойти к предложениям Москвы в этой сфере.

«Россия продолжает выступать за формирование обновленной и более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности. А также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон», — отмечено в заявлении МИД РФ.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва убеждена в том, что угроза ядерного терроризма со стороны Киева является реальной, и предупреждает об опасности создавшейся ситуации.

Тогда же глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что Москва знает о попытках Киева создать «грязную бомбу» и разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

26 октября госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон в настоящий момент не видит явных причин менять уровень готовности своих стратегических сил и статус ядерной готовности. По его словам, Соединенные Штаты очень обеспокоены риторикой президента России Владимира Путина и других российских чиновников насчет возможного использования ядерного оружия.

Ранее, 6 октября, Зеленский обратился к НАТО с просьбой нанести «превентивные» ядерные удары по России, однако вскоре в интервью Би-би-си он пояснил, что под «превентивными» ударами имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что слова Зеленского о превентивном ударе по России доказывают необходимость проведения специальной военной операции.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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