Реклама
Прямой эфир
Мир
США заявили об отсутствии причин менять статус ядерной готовности
Мир
Власти Киевской области заявили об ударах по региону
Общество
Российские депутаты предложили повысить налоги для богатых
Мир
Белый дом заявил об отсутствии настроя на переговоры у РФ и Украины
Мир
В МИД РФ назвали спутники Запада на Украине законной целью для ударов
Общество
В МЧС ДНР сообщили о ликвидации пожара в Шахтерске
Мир
Небензя допустил пересмотр отношений с ООН из-за расследования по БПЛА
Общество
Автолюбители за два месяца оформили почти 8 млн электронных СТС
Мир
Bloomberg узнало о планах США изменить потолок цен на российскую нефть
Экономика
Минприроды предложило повысить налог на воду для предприятий
Мир
Пентагон успешно провел испытания компонентов гиперзвукового оружия
Культура
Около 8 млрд рублей не вернули россиянам за отмененные концерты
Сюжет:

США заявили об отсутствии причин менять статус ядерной готовности

Блинкен: США пока не видят причин менять готовность своих ядерных сил
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Irmantas Gelunas
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США в настоящий момент не видят явных причин менять уровень готовности своих стратегических сил. Об этом в интервью Bloomberg заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, стенограмма разговора опубликована на его сайте в среду, 26 октября.

Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
Серьезный инцидент с оружием массового поражения затронет весь континент, считают военные эксперты

По его словам, США очень обеспокоены риторикой президента России Владимира Путина и других российских чиновников насчет возможного использования ядерного оружия.

«Мы очень внимательно следим за этим. Мы не видели причин менять нашу собственную ядерную позицию, но это то, за чем мы очень внимательно следим, и мы также прямо и очень четко сообщили русским, президенту Путину, о последствиях, которые могут возникнуть в результате любого применения ядерного устройства», ― подчеркнул Блинкен.

Журналист также спросил у Блинкена, каким гипотетически станет ответ США в случае, если Россия сама использует ядерное оружие в качестве провокации и обвинит в этом другую сторону.

«Что ж, я не собираюсь публично говорить о том, что мы и другие будем делать, кроме как сказать, что мы ясно и очень прямо сообщили об этом россиянам, включая президента Путина», ― ответил американский госсекретарь.

Помимо этого, Блинкен назвал выдумкой заявления России о разработке Украиной так называемой «грязной бомбы», сославшись на то, что эксперты МАГАТЭ уже работают на Украине с инспекциями на ядерных объектах страны и не выявили там никаких нарушений.

Ранее, 13 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил мощным ответом Запада России, если та использует ядерное оружие против Украины. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова Борреля паранойей.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022