США заявили об отсутствии причин менять статус ядерной готовности

США в настоящий момент не видят явных причин менять уровень готовности своих стратегических сил. Об этом в интервью Bloomberg заявил госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, стенограмма разговора опубликована на его сайте в среду, 26 октября.

По его словам, США очень обеспокоены риторикой президента России Владимира Путина и других российских чиновников насчет возможного использования ядерного оружия.

«Мы очень внимательно следим за этим. Мы не видели причин менять нашу собственную ядерную позицию, но это то, за чем мы очень внимательно следим, и мы также прямо и очень четко сообщили русским, президенту Путину, о последствиях, которые могут возникнуть в результате любого применения ядерного устройства», ― подчеркнул Блинкен.

Журналист также спросил у Блинкена, каким гипотетически станет ответ США в случае, если Россия сама использует ядерное оружие в качестве провокации и обвинит в этом другую сторону.

«Что ж, я не собираюсь публично говорить о том, что мы и другие будем делать, кроме как сказать, что мы ясно и очень прямо сообщили об этом россиянам, включая президента Путина», ― ответил американский госсекретарь.

Помимо этого, Блинкен назвал выдумкой заявления России о разработке Украиной так называемой «грязной бомбы», сославшись на то, что эксперты МАГАТЭ уже работают на Украине с инспекциями на ядерных объектах страны и не выявили там никаких нарушений.

Ранее, 13 октября, глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил мощным ответом Запада России, если та использует ядерное оружие против Украины. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова Борреля паранойей.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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