Боррель пообещал мощный ответ на возможное применение ядерного оружия на Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал, что Запад даст мощный военный ответ в том случае, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Об этом он заявил 13 октября в ходе выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — отметил он, добавив, что масштабы этого ответа приведут к уничтожению армии РФ.

Боррель также упомянул о заявлении президента РФ Владимира Путина, в котором тот отметил, что Россия будет защищать свою территорию всеми доступными средствами и «это не блеф». Глава европейской дипломатии подчеркнул, что страны Европы также не блефуют, предупреждая о последствиях за использование ядерного оружия на Украине.

Он добавил, что все страны мира заинтересованы в скором завершении конфликта вокруг Украины.

«Необходимо продолжать оказывать поддержку и искать дипломатические пути (урегулирования конфликта). Пока что таковые отсутствуют», — отметил Боррель.

Ранее 13 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, в случае если та нанесет ядерный удар по Украине, доктрина страны не включает подобные атаки.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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