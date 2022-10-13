Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти ФРГ могут отменить запрет на добычу газа и нефти в Северном море
Мир
Судоходство в Босфоре восстановлено после инцидента с сухогрузом
Мир
Крутских заявил о готовности РФ к диалогу с США по кибербезопасности
Мир
В Польше спрогнозировали рост случаев ВИЧ из-за беженцев с Украины
Общество
Вильфанд сообщил об установлении снежного покрова в азиатской части РФ
Армия
Ракета «воздух–РЛС» показала высокую эффективность на Украине
Мир
Рябков указал на ответственность США за слом системы безопасности в мире
Происшествия
В Иркутской области произошло землетрясение
Общество
Москвичам рассказали о потеплении в выходные
Экономика
Встреча глав минфинов G20 завершится без принятия итогового коммюнике
Культура
Донецкий художественный музей подключится к музейной системе России
Экономика
Бизнес предупредил о риске подорожания газировки минимум на 7%
Сюжет:

Боррель пообещал мощный ответ на возможное применение ядерного оружия на Украине

0
Фото: Global Look Press/imago-images/ELYXANDRO CEGARRA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава евродипломатии Жозеп Боррель пообещал, что Запад даст мощный военный ответ в том случае, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Об этом он заявил 13 октября в ходе выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге.

Ракетная ревизия: РФ и США значительно продвинулись в переговорах по СНВ-3
Что происходит с последним остающимся договором Москвы и Вашингтона в ядерной сфере

«Ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он не будет ядерным, но его мощь с военной точки зрения будет велика», — отметил он, добавив, что масштабы этого ответа приведут к уничтожению армии РФ.

Боррель также упомянул о заявлении президента РФ Владимира Путина, в котором тот отметил, что Россия будет защищать свою территорию всеми доступными средствами и «это не блеф». Глава европейской дипломатии подчеркнул, что страны Европы также не блефуют, предупреждая о последствиях за использование ядерного оружия на Украине.

Он добавил, что все страны мира заинтересованы в скором завершении конфликта вокруг Украины.

«Необходимо продолжать оказывать поддержку и искать дипломатические пути (урегулирования конфликта). Пока что таковые отсутствуют», — отметил Боррель.

Ранее 13 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, в случае если та нанесет ядерный удар по Украине, доктрина страны не включает подобные атаки.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022