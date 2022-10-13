Доктрина не позволит Франции применить ядерное оружие против РФ в случае удара по Украине

Франция не будет применять ядерное оружие против России в случае, если та нанесет ядерный удар по Украине, доктрина страны не включает подобные атаки. Об этом 13 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью France 2, сообщил телеканал BFM TV.

«Наша доктрина базируется на фундаментальных интересах нации, и они определены очень четко, это политика сдерживания», — сказал политик.

По словам французского лидера, чем меньше политики упоминают ядерное оружие, тем меньше угроза его применения и больше доверия к власти.

Макрон отметил, что Франция продолжит помогать Украине противостоять России и не допускать распространения конфликта.

Ранее в четверг заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов отметил, что американская ядерная доктрина в отличие от российской прописана размыто и непонятно, в том числе в вопросе нанесения ударов.

В российских Основах государственной политики в области ядерного сдерживания «исчерпывающим образом» прописаны условия применения РФ ядерного оружия, напомнил он.

10 октября бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что применение тактического ядерного оружия Россией на Украине маловероятно, однако за этой ситуацией стоит внимательно следить.

После этого Макрон отметил, что в вопросе ядерного оружия необходимо проявлять осторожность. Он также напомнил, что ядерная доктрина Франции не меняется уже долгое время.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.