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Замсекретаря Совбеза РФ сравнил ядерные доктрины США и России

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Американская ядерная доктрина, в отличие от российской, прописана размыто и непонятно, в том числе в вопросе нанесения ударов. Об этом в четверг, 13 сентября, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью ТАСС.

Как он отметил, российские официальные лица ни разу не угрожали применением оружия массового поражения, в отличие от ряда зарубежных политиков.

По словам Венедиктова, ядерная доктрина РФ — «не меню в ресторане, чтобы ее постоянно менять, в этом документе просчитаны все сценарии».

Ранее, 10 октября, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что президент России Владимир Путин является «центром принятия решений» Вооруженных сил России. Он также отметил, что применение тактического ядерного оружия маловероятно, однако за этой ситуацией стоит внимательно следить.

В четверг, 6 октября, президент США Джо Байден заявил, что применение тактического ядерного оружия приведет к ядерному армагеддону. По словам Байдена, впервые со времен Карибского кризиса мир сталкивается с ядерной угрозой.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

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