В Совфеде оценили слова Борреля о возможности ядерного удара России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 13 октября, назвал параноидальным заявление верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о вероятности нанесения Россией ядерного удара по Украине.

«Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет», — написал он во «ВКонтакте».

Кроме того, Медведев назвал Борреля «увядшей брюссельской капустой». Глава дипломатии ЕС, добавил зампред Совета безопасности, является «большим стратегом и крупным военачальником в несуществующей европейской армии». Он посочувствовал странам Европы, где высокие должности занимают «такие ботаники».

Также Медведев подчеркнул, что западным странам не интересна судьба украинцев, поэтому они не станут «впрягаться за них по полной».

«А уж тем более — погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги уж точно не собираются. Поэтому отвечать будут аккуратно и взвешенно», — добавил он.

Ранее в этот день Жозеп Боррель пообещал, что коллективный Запад даст мощный военный ответ в том случае, если Россия применит ядерное оружие против Украины. При этом он указал, что ответ не будет ядерным.

Он добавил, что страны Европы не блефуют, предупреждая о последствиях за использование ядерного оружия на Украине.

Между тем, в четверг генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский предложил Украине напасть на Россию, чтобы «защититься». Нужно ударить по транспортной инфраструктуре, чтобы российская армия не могла ею воспользоваться, выразил мнение он.

Ранее, 11 октября, Дмитрий Медведев отметил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве».

Еще в сентябре президент России Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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