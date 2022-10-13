Польский генерал Ружаньский посоветовал Украине нанести удары по территории РФ

Генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский в четверг, 13 октября, предложил Украине напасть на Россию, чтобы «защититься».

«Лучшая форма защиты — это нападение. <…> Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая», — сказал он в интервью Radio Zet.

По его словам, Киеву нужно ударить по транспортной инфраструктуре, чтобы российская армия не могла ею воспользоваться. Кроме того, Ружаньский считает, что у Украины откроются широкие возможности для атаки после получения ракет MGM с дальностью до 300 км и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не возражает против применения Киевом оружия Запада по решившим войти в состав России регионам.

До этого, 21 сентября, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России. Он уточнил, что со стороны Запада в ход пошел и ядерный шантаж: некоторые представители государств говорят о допустимости применения против России ядерного оружия. Путин подчеркнул, что при угрозе России Москва использует все имеющиеся в ее распоряжении средства.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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