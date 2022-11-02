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Путин поручил выстроить работу по обеспечению военных РФ экипировкой

Путин потребовал обеспечить конкуренцию производителей военной техники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Как отметил 2 ноября глава государства, в данном вопросе нужно учитывать мнение тех, кто эту экипировку носит.

По каждому элементу экипировки Вооруженных сил России должно приниматься во внимание мнение тех, кто ее использует и понимает, какую на самом деле функцию выполняет каждый элемент, ради которой он создавался, отметил российский лидер.

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«Имею в виду снаряжение, медицинскую аптечку и любые другие предметы, даже те, которые на первый взгляд кажутся незначительными», — подчеркнул он в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ.

Кроме того, в данной сфере нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и обмундирования для военных. Также президент отметил, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Ранее, 25 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. К выпуску экипировки надо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах,организовать бесперебойные поставки сырья и материалов, тканей, подчеркнул он. Для закупки всех необходимых видов обмундирования кабмин выделил дополнительные средства.

Тогда же в ходе координационного совета по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации Путин отметил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно быть не просто в наличии, но и быть удобным и современным. По его словам, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

В России с 21 сентября проводилась частичная мобилизация, в рамках которой для участия в спецоперации РФ по защите Донбасса были призваны на военную службу 300 тыс. человек. 19 октября президент России заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

31 октября российский лидер сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена. Президент отметил, что в данный момент 260 тыс. человек из числа мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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