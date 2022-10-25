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Мишустин отметил необходимость увеличить выпуск экипировки для мобилизованных

Мишустин: необходимо увеличить выпуск экипировки для мобилизованных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал к полномасштабному производству экипировки и обмундирования для обеспечения всех мобилизованных. Об этом председатель правительства заявил на координационном совете по обеспечению потребностей армии на фоне спецоперации.

По его словам, специальные средства индивидуальной защиты — очень важная тема.

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«Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан», — сказал Мишустин.

К выпуску обмундирования и экипировки надо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты РФ, организовать бесперебойные поставки сырья и материалов, тканей, подчеркнул он.

Кабмин выделил дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования, заключил премьер.

В ходе совета президент РФ Владимир Путин отметил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. По его словам, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

Также он отметил ранее во вторник, что все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны. Правительство контролирует вопрос.

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Законодатели сразу же включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные россияне освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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