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Путин поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат мобилизованным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, должны быть обеспечены своевременными выплатами. Об этом 19 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава», — сказал он на заседании Совета безопасности РФ.

Путин отметил, что гордится всеми, кто поступил на военную службу и выполняет свой долг.

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«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы гордимся каждым, кто сегодня поступает на военную службу, выполняет свой долг по защите отечества. И те наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым», — добавил он.

Ранее в этот день Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев организаций малого и среднего предпринимательства (МСП). Такие заемщики имеют право обратиться к кредитору и потребовать предоставить им льготный период. На протяжении этого времени заемщик вправе не вносить платежи по договору.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. После этого законодатели включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные военнослужащие освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льгота распространяется на один объект каждого вида.

В числе привилегий, положенных мобилизованным, есть и социальные льготы, такие как бесплатный проезд, путевки в санаторий и лекарства.

Помимо этого, Государственная дума 27 сентября одобрила поправку в Трудовой кодекс о сохранении рабочих мест за мобилизованными на военную службу.

Также сообщалось, что призванные по частичной мобилизации будут получать от 195 тыс. рублей в месяц.

24 февраля РФ начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских военных.

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