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Путин назвал требования к снаряжению для участников спецоперации

Путин: снаряжение для участников спецоперации РФ должно быть удобным и современным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Снаряжение для участников специальной военной операции (СВО) должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Об этом во вторник, 25 октября, заявил президент России Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

«В снаряжении, что касается непосредственно специальной военной операции, снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы», — сказал Путин.

По его словам, в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли уже устареть, поэтому нужно ориентироваться на реальные потребности войск. Кроме того, президент заявил, что в России должны появиться новые производители для нужд военных, которые будут готовы «выдавать нужное качество той или иной продукции».

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«Чтобы добиться качественно нового результата, недостаточно идти проторенной дорогой, взаимодействуя лишь с узким кругом привычных исполнителей. Необходимо усиливать конкуренцию, здесь должны проявиться новые производители — эффективные и по-современному оснащенные, готовые работать в нужном новом формате», — указал глава государства.

Отдельно президент выделил тему поддержки регионов. Он поручил Министерству финансов вместе с комиссией Госсовета под руководством мэра Москвы Сергея Собянина определить необходимый уровень поддержки тем регионам, которые в ней наиболее нуждаются.

Ранее Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания. На совещании он отметил, что работа в совете по нуждам СВО ведется неделю и проект задач может быть не готов по объективным причинам. Однако его необходимо подготовить в короткие сроки. При этом он обратил внимание, что необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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