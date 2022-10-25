Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания

Президент России Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом (КС) по обеспечению потребностей войск упрекнул КС в отсутствии подготовленного задания.

Путин отметил, что работа в КС по нуждам СВО ведется неделю, и проект задач может быть не готов по объективным причинам. Однако, его необходимо подготовить в короткие сроки.

При этом он обратил внимание, что необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и более реалистичная оценка ситуации в целом. По его словам, нельзя исходить из установленных нормативов в сфере безопасности, так как они создавались давно, их нужно приспосабливать без нарушений закона.

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