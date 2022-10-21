Путин подписал указ о создании совета по обеспечению потребностей ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета для потребностей, возникающих в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующий документ 21 октября опубликован на интернет-портале правовой информации.

В совете будут координировать поставки и ремонт вооружения, военной и специальной техники, а кроме того, следить за проведением ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, контролировать логистику.

Возглавит новую структуру премьер-министр России Михаил Мишустин.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

30 сентября по итогам референдумов Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

20 октября в новых регионах России было введено военное положение.

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