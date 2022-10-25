Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число пострадавших при взрыве машины в Мелитополе увеличилось до шести
Политика
Путин упрекнул координационный совет в отсутствии подготовленного задания
Мир
США завили о готовности продолжить переговоры с Ираном по ядерной сделке
Общество
Путин заявил о необходимости улучшить административные процедуры в РФ
Политика
В Госдуме обвинили Зеленского в попрошайничестве на мировом уровне
Мир
Австрийцы выйдут на марш против наплыва беженцев с Украины
Общество
Собянин указал на необходимость введения мер допреагирования в приграничных регионах
Мир
Президент Гвинеи-Бисау заявил об интересе к закупкам кораблей и вертолетов РФ
Мир
Постпред РФ в Вене заявил об отсутствии реакции Запада на обстрелы Каховской ГЭС
Мир
Байден заявил о желании сотрудничества с новым премьером Британии
Мир
Венгрия выступила против предложений ЕК по борьбе с энергокризисом в Европе
Мир
Армянский оппозиционный депутат разорвал документ о мире между Ереваном и Баку
Сюжет:

Все денежные довольствия для мобилизованных доведены до Минобороны

Мишустин: все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все средства для выплат мобилизованным доведены до Минобороны. Правительство держит этот вопрос на контроле, сообщил во вторник, 25 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Все средства должны быть доведены до министерства обороны. Мы держим это на контроле, ведется мониторинг, как обнаруживаются такие выплаты. Этим в рамках рабочей группы министерство финансов, совместно с министерством обороны», — сказал Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ (ВС РФ).

Наличное дело: с начала частичной мобилизации граждане сняли более 750 млрд рублей
Почему не повторился рекорд первой волны оттока средств из банков

Также Мишустин заявил о необходимости увеличить производство вещевого имущества и средств защиты на потребности армии. Он добавил, что дополнительные средства оперативно выделяются на закупку всех видов обмундирования.

«Контракт идет полным ходом», — указал он.

19 октября президент России Владимир Путин заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц.

Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат. Тем временем премьер-министр дал поручение главе Минфина Антону Силуанову лично контролировать ход ежемесячных выплат военным, которых призвали в рамках частичной мобилизации.В этом же месяце Путин подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных госслужащих. Их трудовые договоры будут приостановлены на время мобилизации и возобновятся по возвращении.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Законодатели сразу же включились в работу по предоставлению различных льгот и преференций мобилизованным гражданам. В частности, призванные россияне освобождаются от налога на имущество: квартиру, дом, гараж.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022